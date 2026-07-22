Luca Petrella è campione d’Europa di Trial: “Un punto di partenza per traguardi ancora più importanti”

Il 27enne conquista il campionato europeo 2026

Decisiva l’ultima gara in Germania

MALGRATE – Un titolo europeo conquistato con autorità e lo sguardo già rivolto ai prossimi obiettivi. Luca Petrella (team Trial Academy), 27 anni, pilota lecchese, può festeggiare un risultato di grande prestigio, arrivato al termine di una gara dominata dopo una stagione brillante, con sette vittorie in otto gare. A Werl, in Germania, il capolavoro finale con la conquista del titolo Europeo 2026, festeggiato insieme a mamma e papà che hanno assistito alla gara.

“Sono molto contento, è un risultato importante. Nonostante il poco allenamento siamo riusciti a portarlo a casa”, racconta il pilota di Malgrate. “È un punto di partenza per cercare di ottenere qualcosa di ancora più importante in futuro”.

Petrella ammette di credere nelle proprie possibilità, ma nemmeno lui si aspettava un successo con un margine così ampio. “Potevo aspettarmi la vittoria, ma non di vincere con così tanto margine. Il secondo classificato è un pilota molto forte, che ha vinto il Mondiale tre anni fa, quindi era un avversario davvero agguerrito”.

Una prestazione che ha confermato il valore dell’atleta lecchese, capace di imporsi con ampio vantaggio in diverse prove della competizione e di conquistare con pieno merito il titolo continentale.

Archiviata la soddisfazione per il trionfo europeo, Petrella guarda già avanti. Nel mirino c’è il Campionato del Mondo, un banco di prova che servirà a misurare il proprio livello con i migliori specialisti della disciplina.

“L’obiettivo adesso è disputare almeno una gara del Campionato del Mondo per capire a che livello siamo”, spiega. Prima, però, ci sarà un altro importante appuntamento: “A ottobre correrò gli Assoluti d’Italia“, occasione per confermare quanto di buono mostrato finora e proseguire il percorso di crescita.