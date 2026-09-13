L’ultramaratoneta Roberto Crippa sfida i 400 chilometri: da Lecco a Siena senza fermarsi

L’olginatese partirà martedì 15 settembre alle 18 dalla Canottieri Lecco per raggiungere piazza del Campo

Quattrocento chilometri in un’unica tappa non-stop per la nuova impresa dell’ultramaratoneta olginatese, già protagonista della Lecco-Pisa da 340 chilometri nel 2024

LECCO – Quattrocento chilometri senza sosta, dalla riva del lago di Lecco fino a una delle piazze più celebri d’Italia. È la nuova sfida che attende Roberto Crippa, ultramaratoneta di Olginate, pronto a tentare la Lecco-Siena, una prova estrema di Ultratrail battezzata “Route 60 South”.

Il traguardo è fissato in piazza del Campo, nel cuore di Siena, la città del Palio. La partenza avverrà dalla sede della Canottieri Lecco, proprio nel giorno in cui Crippa compirà sessant’anni: martedì 15 settembre alle ore 18. L’obiettivo sarà raggiungere Siena nel minor tempo possibile, con arrivo previsto entro la giornata di domenica 20 settembre.

Davanti all’ultramaratoneta ci saranno 400 chilometri, con 3.700 metri di dislivello positivo e 3.574 metri di dislivello negativo. Un percorso che lo porterà ad attraversare la Pianura Padana da Nord a Sud, seguendo inizialmente il corso dell’Adda e dirigendosi verso il Cremonese, per poi proseguire in direzione di Reggio Emilia.

Da lì inizierà la parte appenninica dell’impresa: Crippa affronterà la dorsale tra Emilia-Romagna e Toscana lungo un antico tracciato, prima di puntare verso Pistoia e quindi fare rotta su Siena.

La sfida è stata presentata ufficialmente nella sede della Canottieri Lecco, alla presenza del presidente Michele Peccati, dei partner dell’iniziativa e del sindaco del Comune di Olginate, Marco Passoni.

Con la nuova Ultramaratona, che attraverserà 3 Regioni e 10 Province, Crippa punta a migliorare ancora una volta il proprio primato personale nella distanza Ultratrail in un’unica tappa non-stop. La “Route 60 South” rappresenterà infatti un incremento di oltre 60 chilometri rispetto alla precedente Lecco-Pisa, affrontata nel 2024.

Il percorso dell’ultramaratoneta olginatese nelle prove di lunga distanza è iniziato dopo diverse partecipazioni a gare Sky e Ultramarathon in Italia, Austria, Croazia e Svizzera. Nel 2021 aveva dato vita a una serie di sfide estreme in autonomia, completando la Lecco-Bormio di 154 chilometri, prima di affrontare in Germania una gara ufficiale sulle 100 miglia, pari a 164 chilometri.

Sono seguite la Lecco-Genova di 203 chilometri e la Lecco-Venezia di 284,5 chilometri, fino alla Lecco-Pisa del 2024, lunga 340 chilometri, che rappresenta tuttora il suo record personale.

Ora il nuovo traguardo porta il nome di “Route 60 South”: dal Campanile di San Nicolò, il “Matitone” dei lecchesi, fino alla storica piazza del Campo di Siena. Un viaggio a piedi che collegherà simbolicamente due città e che, per Crippa, rappresenterà una nuova prova oltre il limite già raggiunto nelle precedenti imprese.

L’ultramaratoneta procederà in solitaria, sostenuto dalla famiglia e da un affiatato gruppo di amici. Al suo fianco ci saranno inoltre i partner storici Ande e Canottieri Lecco, mentre l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Olginate, il paese in cui Crippa risiede.

L’intera avventura potrà essere seguita anche a distanza attraverso uno specifico link che verrà reso disponibile al momento della partenza e che consentirà di monitorare, passo dopo passo, il cammino dell’ultramaratoneta verso Siena.