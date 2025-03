Maissara Iwena d’argento nei 60m ai Campionato Regionali Cadetti indoor

Domenica scorsa atleti lecchesi in gara a Saronno

SARONNO (VA) – Domenica scorsa si è svolto il Campionato Regionale Indoor per la categoria Cadette/i, in gara sui 60m e 60hs. Ben 80 atlete per i 60m, 40 atleti al maschile, 39 nei 60hs al femminile e 19 atleti al maschile, prima le batterie e successivamente le finali. Molto bene sui 60m la Cadetta Maissara Iwena (Cs Cortenova) capace di correre forte, in 7”94, vincendo la batteria e nel riepilogo ottiene il primo posto. La valsassinese nella finale 1 migliora altri 2 centesimi ma viene battuta dall’atleta Giada Laura Talfani (Atletica Meneghina) con 7”80.

Pochi altri lecchesi in gara, sempre sui 60m in riepilogo 19° posto per Maria Amalia Jeffrey (Up Missaglia) col tempo di 8”30, nella finale 4 conclude 2^ con 8”34 (20° posto finale); al 52° posto Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono) con 8”64, al 64° posto Anna Villa (Merate Atl Promoline) con 8”71. Al maschile chiude al 30° posto Lucio Arienti (Up Missaglia) con 7”87.

Sui 60hs, Anna Villa (Merate Atl Promoline) chiude al 13^ posto con 9”87 migliorando il primato personale di 7 centesimi; al 23° posto Maria Amalia Jeffrey (Up Missaglia) 10”96 il suo tempo, al 28° posto Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono) chiude con 16”11. Due atleti anche al maschile, Lucio Arienti (Up Missaglia) 6° posto nel riepilogo con 8”97 nuovo primato personale migliorato di 15 centesimi, nella Finale 1 chiude al 6° posto con 8”98. Nel riepilogo 7° posto di Filippo Panzeri (Merate Atl Promoline) con 9”13, nella Finale 2 vince (7° posto finale) con 8”88 nuovo primato personale migliorato di ben 17 centesimi.