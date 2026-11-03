Maratona di New York: Maria Righetti seconda delle italiane, Francesca Colombo terza

Nella classifica femminile brillano le due atlete lecchesi entrambe sotto il muro delle tre ore
Bene anche Francesco Bona (marito di Maria Righetti) che ha chiuso in 2h33:20
LECCO – Un superlativo Yeman Crippa chiude al secondo posto la Maratona di New York con il tempo di 2h06:14, staccato solo negli ultimi 400 metri dallo svedese Andreas Almgren che vince con 2h06:01. La prestazione del trentino delle Fiamme Oro è anche la migliore degli ultimi 30 anni per l’Italia. Terzo gradino del podio in 2h06:26 a Kamohelo Mofolo, giovane del Lesotho.
Nella gara femminile, invece, 11° posto di Giovanna Epis (Carabinieri) in 2h28:55. Successo alla keniana Sheila Chepkirui Kiprotich in 2h24:36; seconda la statunitense Jessica McClain (2h24:42) e terza la keniana Hellen Obiri (2h24:43).
Ed è proprio nella classifica femminile che arrivano le soddisfazioni più grandi per il nostro territorio, con la lecchese Maria Righetti che chiude in 2h54:55 (1.106° posto), seconda delle italiane al traguardo dietro soltanto alla top runner Giovanna Epis. Terza italiana al traguardo (1.377° posto) Francesca Colombo, anche lei sotto il muro delle tre ore in 2h57:42″.
Gli altri lecchesi al traguardo della mitica Maratona di New York: Francesco Bona (marito di Maria Righetti) 2h33:20; Massimiliano Rota 3h32:43; Alice Ratti 3h44:23; Pierluigi Brambilla 3h54:43; Stefano Brignani 4h04:11; Luca Straniero 4h07:30; Nicola Fumagalli 4h39:45; Marco Magni 5h13:07; Silvia Commessatti 5h14:05; Matteo Caspani 5h16:43; Maurizio Castelletti 5h40:08; Tommaso Ciampitti 6h00:53; Angelo Ferrario 6h18:38.
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