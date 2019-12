Maratona di Reggio Emilia, Francesco Bona sfiora il podio

Oltre 2400 partecipanti al via della 24^ edizione

Molti i lecchesi al via, ottimo esordio per Marco Melesi

REGGIO EMILIA – Maratona di Reggio Emilia, città del tricolore, giunta alla 24^ edizione e oltre 2400 atleti classificati con molti atleti provenienti dal lecchese. Ottima prova di Francesco Bona atleta biellese in forza al Cs Aeronautica Militare, allenato da Andrea Bello, può considerarsi lecchese dopo il matrimonio con Maria Righetti a sua volta atleta ed allenatrice nel gruppo dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Era rimasto deluso quando il 24 novembre la maratona di Torino era stata annullata per la piena del Po, ma non poteva sprecare mesi di allenamento e così domenica si è ripresentato ai nastri di partenza della regina delle corsa su strada, la 42.195 sogno di molti atleti. Lui ne ha già corse una decina e vanta un personale di 2h14’59” corso sia nel 2011 a Treviso e ripetuto nel 2016 proprio a Reggio Emilia. Questa volta si deve “accontentare” di correrla in 2h17’59”, tempo che gli vale il 4° posto dietro al vincitore Youssef Sbaai atleta di nazionalità marocchina che vince in 2h14’53” davanti a Jean Baptiste Simukeka che gareggia per l’Orecchiella Garfagnana ed è molto conosciuto in Valsassina per le sue vittorie alla Zac Up, per il Ruandese il cronometro dice 2h17’20”. A completare il podio il keniota Kipngetich Rono Julius in 2h17’48”. Francesco è stato nel gruppo di testa sino al 30° Km, una partenza forse un po’ troppo spinta con i primi 10 Km percorsi in 32’09” a 3’13” al Km in linea col personale, alla mezza però 1h08’12” il ritmo è sceso a 3’14”, per calare ancora al 30° dove con 1h37’39” pur essendo col gruppetto di testa si viaggia sui 3’15” al Km. Alla fine per Bona la soddisfazione del 4° posto in 2h17’59” a 3’16” al Km.

Marco Melesi all’esordio ottimo 26°

Anche il valsassinese Marco Melesi in gara con i colori del Cs Cortenova, a sua volta era presente a Torino. Con l’allenatore Andrea Ruggero decide di non vanificare il percorso fatto negli ultimi mesi e così si ritrova a sua volta sulla linea di partenza, solo che la sua è una strada tutta nuova e da scoprire. Una gara in crescendo poiché, essendo la prima maratona, i consigli che gli sono stati dati erano quelli di non esagerare all’inizio e come uno scolaro diligente parte a 3’55” al Km e tiene sino alla mezza dove passa in 1h22’33”. Le gambe tengono e prova a osare: aumenta l’andatura seppur di poco, al 30° Km passa poco sopra l’ora e 57’ e il ritmo totale è sceso a 3’54” ma la testa e le gambe ci sono e aumenta fino alla fine dove concluderà in 2h42’46” al ritmo complessivo di 3’51” al Km.

Gli altri lecchesi entro la 1000^ posizione

I lecchesi: 35. Simonetta Costantino 2h44’19” (As Falchi Lecco), 117. Marco Rigamonti 2h57’14” (Avis Oggiono), 231. Gianluca Galletti 3h08ì’11” (Pol Libertas Cernuschese), 294. Angelo Alberto Besana 3h12’30” (Up Missaglia), 483. Giuseppe Pulella 3h22’36” (Avis Oggiono), 508. Umberto Lai 3h23’40” (Cs Cortenova), 582. Giuseppe Sarta 3h26’48” (3 Life), 641. Paolo Inglesi 3h28’48” (Avis Oggiono), 815. Alessandro Muoio 3h36’20” (Sev Valmadrera), 837. Roberto Maggioni 3h36’59” (Avis Oggiono).