Marco Paccagnella e Beniamino Bianco al via dell’Aci Rally Monza

Domani al via l’evento valido come prova finale del Campionato Mondiale Rally

“In mezzo a piloti fortissimi puntiamo a divertirci ed arrivare in fondo”

LECCO – I lecchesi Marco Paccagnella e Beniamino Bianco (presidente della scuderia Abs Sport di Oggiono) saranno al via domani dell’attesissimo Aci Rally Monza, quest’anno valevole come ultima prova del Campionato Mondiale Rally. L’evento andrà in scena – a porte chiuse anche sulle speciali – dal 3 al 6 dicembre.

Una tappa attraverserà il territorio bergamasco nella giornata di sabato, con sei prove

(Selvino, km 26.39, Gerosa, Km11.30 e Costa Valle Imagna, km 22.10) tutte da

ripetersi due volte, che sfioreranno anche il territorio calolziese e la Brianza prima di

tornare a Monza.

Il pilota lecchese, trasferitosi da qualche anno a Canzo, insieme al navigatore Beniamino Bianco saranno in gara con la Skoda Fabia R5 del team H Sport, a fianco dei migliori equipaggi mondiali della specialità.

“Abbiamo appena terminato le ricognizioni del percorso e la nevicata aumenterà le difficoltà di questo percorso particolare che alternerà tratti di asfalto in pista, allo sterrato delle stradine di collegamento. Un mix di situazioni e di terreni impegnativo e la neve, caduta abbondantemente qui a Monza, ha creato uno scenario magnifico – ha detto Paccagnella -. In più ci sono tre prove nella bergamasca compresa quella di Selvino che in parte conosco molto bene. Sarà molto piacevole metterci le ruote in conformazione rally campionato del mondo. Uno stimolo in più arriva anche dal fatto che si sfiorerà il Lecchese con una prova che transiterà in Valcava e a Torre de’ Busi”.

Obiettivo? “Già arrivare in fondo per noi significa fare bene. Abbiamo davanti i campioni che partecipano al campionato del mondo e non possiamo paragonarci a questi piloti. Siamo outsider e puntiamo a divertirci, tutto quello che arriva in più è tanto di guadagnato”.