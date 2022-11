“Marmitta dei Giganti” , i risultati dei lecchesi in gara in Valchiavenna

Trofeo Marmitte dei Giganti, gara nazionale individuali femminili e maschili a staffetta.

Vince la staffetta Cristina Molteni della Val Brembana, davanti alla La Recastello Radici Group con Fabio Ruga e Roberto Cassiol

VALCHIAVENNA -Domenica dopo aver gareggiato la scorsa settimana con una staffetta maschile e una individuale a Vanoni a Morbegno, si è svolta un’altra gara di corsa a Chiavenna per il trofeo “Marmitta dei Giganti”.

Poco meno di 5km hanno corso le 29 atlete, alla staffetta hanno percorso quasi 6,5km a testa e sono stati ben 104 atleti individuali.

Cristina Molteni atleta di casa della Valchiavenna, dallo scorso anno gareggia per la Val Brembana ed è una tra le migliori sulle gare in pista, ha vinto la gara di corsa in montagna con 25’01”, Molto bene Francesca Rusconi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che arriva con 26’30”, terza classificata Gaia Bertolini dell’Atl Valtellina con 27’02”.

Altre lecchesi chiudono 9^ posto (2^ Juniores) con Michela Gritti dell’Atl Colombo Lecco Costruzioni con 29’42”, alla 17^ Anna Busi con 33’58” per la Pol Pagnona, 20^ posto (3^ Juniores) Isabella Gandin con 36’34” per la Pol Pagnona, al 22^ posto (4^ Juniores) con Eleonora Gandin con 38’27” per la Pol Pagnona, al 28^ posto con Gabriella Artusi con 42’54” con la Pol Pagnona.

La gara a staffetta di due elementi, vede la vittoria tra Fabio Ruga e Roberto Cassol con 1h00’18” contro La Recastello Radici Group, poco meno 1’ alla Atl Valle Bergamaschi con 1h01’31 con Luca Cantoni e Massimiliano Zanaboni, Gs Csi Morbegno conclude il terzo podio con Marco Leoni e Diego Rossi con 1h02’12”.

Le altre lecchesi:

13^ Cs Lizzoli 1h09’45” con Fabio Iobizzi e Giovanni Mazzoleni, 20^ Pol Pagnona 1h12’13” con Daniele Redaelli e Claudio Tagliaferri, 31^ Ca Lizzoli 1h15’21” con Stefano Isella e Fausto Lizzoli, 36^ Pol Pagnona 1h21’49” con Pietro Riva e Gianbattista Muttoni, 42^ Ca Lizzoli 1h23’53” con Efiso Bassu e Efrem Lizzoli, 43^ Ca Lizzoli con 1h23’59” con Luca Vitali e Gabriele Lizzoli, 51^ Ca Lizzoli con 1h44’47” con Dario Aliprandi e Marco Freddi.