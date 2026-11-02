Martello. Nuovo personale per Riccardo Asperges con 64,16m, miglior lancio nella Graduatoria 2026

Il lecchese dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vince a Sassari

Miglior prestazione stagionale nazionale 2026

SASSARI – Sabato scorso, la Fidal Comitato Provinciale Sassari ha organizzato una gara di lancio del martello riservata alle categorie dai Cadetti fino ai Master. Grandissima gara del gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni Riccardo Asperges che, nella categoria Juniores con martello di 6 kg; al 1° lancio riesce a ottenere 64,16m.

La misura rappresenta il nuovo primato personale (migliorato di quasi un metro) e la miglior prestazione stagionale nazionale 2026. La gara del lecchese è proseguita con un nullo nel 2° lancio, nel 3° lancio un’altra buona misura con 63,66m, nel 4° lancio ancora un 62,62m, 5° lancio nullo e 6° lancio con 62,08m.