Dal 17 al 26 settembre 2027, Como, Lecco e Varese ospiteranno gli Open Masters Games, condieci giorni di gare in 30 discipline sportive. Attesi oltre 12.000 atleti e allenatori da più di 100 Paesi

L’evento è stato assegnato ai tre territori lombardi, anche grazie al sostegno di Regione

Lombardia

MILANO – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: da oggi sono aperte le iscrizioni agli Open Masters Games Como Lake 2027, la manifestazione internazionale promossa da World Masters Sport, in programma dal 17 al 26 settembre 2027 nei territori di Como, Lecco e Varese.

A dieci mesi dal via, gli atleti masters di tutto il mondo possono iniziare a costruire la propria esperienza ai Giochi: consultare il programma sportivo, scegliere le discipline e registrarsi attraverso il sito ufficiale. L’apertura delle iscrizioni è stata annunciata questa mattina a Palazzo Lombardia, segnando una nuova e importante tappa nel percorso di avvicinamento all’evento. Dopo il passaggio di consegne con Abu Dhabi 2026, si apre ufficialmente la strada verso l’edizione lombarda. Per Como, Lecco e Varese, l’avvio delle iscrizioni rappresenta un traguardo significativo nel cammino iniziato con la candidatura congiunta, una scelta strategica che ha permesso ai tre territori di unire impianti sportivi, competenze e capacità organizzative e di accoglienza.

Con il sostegno di Regione Lombardia, prende ora forma la sfida organizzativa: trasformare il progetto in dieci giorni di sport, competizione e condivisione, attraverso un programma diffuso su tre province. Un lavoro di squadra che coinvolgerà amministrazioni, società sportive e realtà locali, con l’obiettivo di offrire agli atleti e ai loro accompagnatori un’esperienza internazionale all’insegna dello sport, dell’innovazione e della valorizzazione del territorio.

A pochi mesi dal termine dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Como Lake 2027 porta avanti l’eredità di una grande sinergia territoriale ed ha l’ambizione di diventare un evento iconico nella storia dei grandi eventi sportivi sul territorio. I tre Comuni, con il sostegno di Regione Lombardia, raccolgono l’esperienza maturata nella collaborazione tra istituzioni e comunità locali, nell’accoglienza internazionale e nella valorizzazione dei luoghi di gara. Con gli Open Masters Games, questa esperienza si apre alla partecipazione diretta di migliaia di atleti adulti, dagli amatori agli ex agonisti.

Presente questa mattina il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha dichiarato: “Desidero innanzitutto complimentarmi con gli organizzatori per la straordinaria manifestazione e per la capacità di realizzare un progetto di così grande valore sportivo, culturale e territoriale. I World Masters Games dimostrano concretamente come lo sport non abbia confini anagrafici e rappresenti, a ogni età, un’occasione di benessere, inclusione e condivisione, capace di coinvolgere atleti da tutto il mondo e valorizzare il patrimonio dei territori. Un aspetto particolarmente significativo è il modello di collaborazione istituzionale che sostiene l’evento: i comuni di Como, Lecco e Varese e 43 siti di gara distribuiti sul territorio. Una scelta che dimostra come la condivisione delle responsabilità e delle opportunità possa diventare un fattore di crescita per tutte le comunità coinvolte. In questo percorso, il ruolo della Regione Lombardia è fondamentale per accompagnare le tre amministrazioni e costruire una visione comune, facendo dello sport uno strumento di promozione territoriale, sviluppo economico e attrattività turistica. Un impegno che si inserisce nel solco dell’eredità di Milano Cortina 2026 e rafforza la vocazione della Lombardia nell’accoglienza dei grandi eventi internazionali. Continuiamo a investire nello sport, a partire dalle scuole e dalle nuove generazioni, come leva di salute e coesione sociale. Un ringraziamento particolare agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che, con passione e dedizione, contribuiscono a realizzare un evento destinato a lasciare un’eredità positiva per l’intero territorio”.

La parola è poi passata al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che ha così commentato questa opportunità: “Gli Open Masters Games Como Lake 2027 rappresentano una grande manifestazione internazionale e un’ulteriore occasione per portare la Lombardia al centro dell’attenzione del mondo sportivo. Dopo l’esperienza dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, abbiamo dimostrato la capacità dei nostri territori di accogliere e organizzare eventi di rilevanza mondiale. Questa manifestazione ci permette di dare continuità a questo percorso, valorizzando competenze, impianti sportivi e capacità ricettiva. Desidero ringraziare i Comuni di Como, Lecco e Varese per aver creduto in questo progetto e aver costruito una candidatura condivisa, sostenuta fin dall’inizio da Regione Lombardia. La collaborazione tra territori è uno dei punti di forza del nostro modello: mettere in rete energie, strutture e competenze significa moltiplicare le opportunità e valorizzare le eccellenze di ciascuna realtà. C’è poi un messaggio che considero particolarmente importante: i Masters Games dimostrano che lo sport non ha età e non ha una data di scadenza. La passione per l’attività sportiva, il desiderio di mettersi alla prova e di stare insieme possono accompagnarci in tutte le fasi della vita. Lo sport è salute, prevenzione, benessere, socialità e inclusione. Sono convinto che i grandi eventi non debbano esaurirsi nella manifestazione, ma lasciare un’eredità positiva e duratura. Regione Lombardia continuerà ad accompagnare questo percorso, perché investire nello sport significa investire nella qualità della vita, nell’attrattività e nel futuro dei nostri territori”.

E’ intervenuta anche Federica Picchi, Sottosegretaria alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani: “La Lombardia si prepara a ospitare un grande evento sportivo di respiro mondiale, con numeri straordinari: 12.000 atleti provenienti da oltre 100 Paesi, 103 eventi sportivi, 29 discipline e 43 sedi di gara distribuite tra le province di Como, Lecco e Varese e i rispettivi territori. Gli Open Masters Games 2027 rappresentano un’importante occasione per mettere in luce la varietà dell’offerta sportiva lombarda, valorizzando le tante discipline che è possibile praticare nella nostra Regione, sia in ambito estivo sia invernale. Un appuntamento internazionale che conferma la vocazione della Lombardia a essere protagonista nell’organizzazione e nell’accoglienza di grandi eventi sportivi. Come Sottosegretario allo Sport, il mio impegno è quello di promuovere e sostenere lo sport a 360 gradi, attraverso bandi e strumenti di finanziamento dedicati alla diffusione di tutte le discipline sportive, alla realizzazione di manifestazioni sul territorio e al potenziamento degli impianti sportivi, senza i quali lo sport non può vivere”.

Gli Open Masters Games sono una manifestazione multisportiva internazionale del circuito World Masters Sport, dedicata agli atleti master. Alle gare partecipano sportivi over 30 che si misurano in competizioni agonistiche a livello amatoriale, secondo le fasce d’età e i requisiti di ciascuna disciplina. Tra i partecipanti possono esserci anche ex professionisti. I Giochi offrono un’occasione per competere, incontrare persone di altri Paesi e continuare a vivere lo sport a ogni età.

Il programma di Como Lake 2027 prevede 103 eventi sportivi in 29 sport e 43 sedi di gara, distribuite tra Como, Lecco, Varese e i rispettivi territori. Sono in programma tre sport paralimpici (nuoto, atletica e tiro con l’arco) e un campionato mondiale di specialità, quello di floorball. La cerimonia di apertura si terrà a Como il 18 settembre e quella di chiusura il 26 settembre. Sono attesi 12.000 atleti da oltre 100 Paesi e sono già state ricevute oltre 3.000 preregistrazioni. La manifestazione coinvolgerà 600 volontari. Le associazioni sportive dilettantistiche locali, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive collaborano all’organizzazione delle gare.

Nel territorio di Como, Villa Erba ospiterà, tra le altre, le gare di scherma, portando una delle discipline del programma in una delle sedi storiche del lago. Alessandro Rapinese, Sindaco di Como, ha commentato: “Accogliere sul nostro territorio una manifestazione di tale portata rappresenta un momento straordinario di crescita, visibilità e coesione per l’intera comunità. Il programma di Open Master Games Como Lake 2027 si conferma un appuntamento di eccezionale rilievo internazionale, capace di unire lo sport, la promozione del territorio e i valori dell’inclusione”.

Lecco e il suo territorio faranno da cornice alle gare di atletica, triathlon e duathlon sprint, tennis e badminton, arrampicata e skyrunning, mountain bike XC e calcio a 5, portando le competizioni anche sul lungolago, a diretto contatto con la città. “Con l’apertura delle iscrizioni agli Open Masters Games si entra nel vivo di un evento che rappresenta un’opportunità straordinaria per Lecco – ha commentato il sindaco di Lecco Filippo Boscagli – Accoglieremo migliaia di atleti provenienti da oltre cento Paesi, trasformando l’intera città in un luogo di incontro tra sport, culture e comunità. Penso sia importante sottolineare che questo evento è il risultato di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e territori che hanno scelto di fare squadra. Siamo pronti a mostrare al mondo la qualità dei nostri territori, la bellezza del paesaggio lecchese e la capacità di accoglienza e organizzazione che caratterizza la nostra città. Insieme a Como, Varese e Regione Lombardia abbiamo costruito una candidatura vincente e ora lavoriamo perché l’evento lasci un’eredità positiva fatta di sport, turismo, relazioni e nuove opportunità per le nostre comunità”.

Sul lago di Varese sono previste le gare di canoa e kayak, dragon boat e canottaggio, che valorizzeranno la vocazione del territorio per gli sport d’acqua. “La vocazione sportiva è diventata nel corso del tempo la cifra distintiva di Varese – sottolinea il sindaco di Varese Davide Galimberti – grazie a un legame profondo che unisce realtà sportive, comunità, istituzioni, imprese. I Master Games 2027 rappresentano un’ulteriore importante occasione per promuovere quello che rappresenta un vero patrimonio culturale, permettendo di far conoscere le bellezze del territorio e l’eccellenza degli impianti sportivi, mettendo in campo le capacità organizzative e le competenze maturate in questi anni per accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo. Il ringraziamento, oltre alle associazioni e realtà sportive locali, va alla forza di un percorso che vede il supporto regionale e che mette in rete la nostra città con i territori di Como e Lecco, per un grande evento multisportivo internazionale”.

Con l’apertura ufficiale delle iscrizioni, gli Open Masters Games Como Lake 2027 presentano il nuovo sito, disponibile in italiano e inglese e pensato per accompagnare atleti e accompagnatori in ogni fase della partecipazione. Chi intende gareggiare può esplorare le discipline, consultare le Sport Guides per conoscere regolamenti e requisiti, verificare il calendario e le sedi di gara e accedere direttamente alla piattaforma di iscrizione.

Dal sito si accede anche alla piattaforma di informazione turistica e accommodation, dedicata a chi deve programmare il proprio soggiorno. Atleti e accompagnatori possono individuare le soluzioni di alloggio più adatte alle date e alle sedi delle competizioni e scoprire le proposte dei territori di Como, Lecco e Varese da vivere tra una gara e l’altra. Il modulo di contatto online permette di inviare richieste di informazioni 24 ore su 24. Iscrivendosi alla newsletter, si possono ricevere gli aggiornamenti sulle iscrizioni, sul programma e sui servizi.

I canali social ufficiali racconteranno il percorso verso i Giochi attraverso le novità della manifestazione, le storie degli atleti e i luoghi che ospiteranno le gare:

Instagram: @omgcomolake2027

Facebook: Open Masters Games Como Lake 2027

Durante la conferenza stampa sono state svelate Perseo e Ondina, le mascotte ufficiali degli Open Masters Games Como Lake 2027. Il loro design nasce da un elemento che accomuna Como, Lecco e Varese: l’acqua. A ispirare i due personaggi è il pesce persico reale, riconoscibile per le striature e le pinne dai toni aranciati. Le divise riprendono i colori della manifestazione e danno ai personaggi un’identità sportiva, legata al paesaggio dei laghi.

Anche i nomi raccontano questa origine. Perseo richiama il nome scientifico del persico, Perca fluviatilis, ed evoca la determinazione di chi si mette alla prova. Ondina rimanda alle figure leggendarie delle acque dolci e al movimento delle onde. Insieme interpretano lo spirito dei Giochi, dove la passione per lo sport continua a ogni età e la competizione diventa un’occasione di incontro. Perseo e Ondina accompagneranno atleti, accompagnatori e pubblico dal conto alla rovescia alle giornate di gara. Nei contenuti digitali e nei materiali della manifestazione, racconteranno i luoghi che ospitano le competizioni e le comunità che si preparano ad accogliere partecipanti da tutto il mondo.