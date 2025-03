Masters World Cup 2025: Elisabetta Amici bronzo con la staffetta

Nelle staffette per l’Italia un oro, un argento e due bronzi

KLOSTERS (SVIZZERA) – Dopo le prime due gare, continua la Masters World Cup con le staffette 4x5km, i primi due atleti in Tecnica Classica mentre il terzo e quarto frazionista in Tecnica Libera. Quattro formazioni per l’Italia e quattro medaglie, quella più ambita è l’argento nella M1, alle spalle della vittoria certa della staffetta olimpica Svizzera quasi al completo (Dario Cologna, Tony Livers, Remo Fischer e Roman Furger) col tempo di 1h01’59”, molto bene l’Italia (Mattia Berlese, Simone Orler, Davide Maffeis, Iacopo Mezzacasa) col tempo di 1h07’51”, a chiudere il podio per l’Austria con 1h08’20”.

Vincono la gara M8 Silvano Berlanda, Giampoalo Englaro, De Biasi, Friedrich Noeckler col tempo 1h12’26”, al secondo posto la Germania col tempo di 1h13’53” e a chiudere il podio per la Repubblica Ceca con 1h15’26”.

Altre due medaglie, entrambe di bronzo, nella categoria F1 (Elisabetta Amici, Luigina Menean, Lavinia Garibaldi, Camelia Ana Csernscki) col tempo di 1h20’42”, a vincere sono stati le tedesche con 1h19’20”, al secondo posto la Finlandia con 1h19’44”; e nella categoria M5 (Walter Schutz, Silvio Zambelli, Simone Manassero, Martino Ploner) col tempo di 1h08’23”, vince ancora la Svizzera col tempo di 1h02’31”, al secondo posto la Repubblica Cechia col tempo di 1h06’46.

Questa mattina gli atleti hanno corso sulle distanze lunghe (30km, 20km e 15km) in tecnica libera. Altre tre ori, un argento e due bronzi per l’Italia: nella 30km un argento e un bronzo: Anna Camelia Csernescki seconda 1h27’42, Lucia Bianchetti Calandry terza con 1h33’06”, Davide Maffeis terzo con 1h24’10. Nella 20km vincono Francesco Benetti con 52’20”1 e Friedrich Noeckler con 57’17”5, presente il lecchese Stefano Aldè 13° con 58’45”5. Nella 15km vince Laura Colnaghi con 50’35”1, bene anche il lecchese Alessandro Locatelli 5° con 1h40’35”.