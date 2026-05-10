Matilde Paggi e Sebastiano Parolini vincono il 2° Meeting Athletic North Lake Gravedona

Federico Forni secondo sugli 800m, Laura Nardo seconda sui 3000m sugli Assoluti

Riccardo Bona vince i 600m Esordienti 8, Mattia Mandelli 2°, Diego Rusconi 3°. Nelle Esordienti 10 Sofia Riva 3^; nei Cadetti 2° Mirco Pellizzaro sui 1000m

GRAVEDONA (CO) – Sabato pomeriggio, organizzata dalla Atletica Alto Lario, si è svolta una gara di atletica di mezzofondo e fondo. Ben 241 atleti hanno gareggiato nelle 12 gare partendo dai più piccoli Esordienti 8 e 10 che hanno corso sui 600m, nei Ragazze/i e Cadette/i sui 1000 m e le due gare degli Assoluti di 800m e 3000m.

Tantissimi i primati personali, grandissima gara dell’Allieva Matilde Paggi (Gp Valchiavenna) capace di vincere col tempo di 2’08”69 chi gli vale lo standard Europeo Under 18, premiata per il miglior punteggio femminile (945 punti tabellare), premiato al maschile il doppio Campione Europeo a staffetta di cross, Sebastiano Parolini (G. Alpinistico Vertovese) che vince i 3000m col tempo di 7’57”93 (995 punti tabellare).

Gran bella gara degli 800m al maschile, nella 6^ e ultima serie, si sono fiondati sul traguardo Michele Alamini (Cus Pro Patria Milano) con 1’50”75 nuovo primato personale, secondo di un soffio Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 1’50”89.

Sui 3000m femminile vince l’orobica Anna Merelli (G. Alpinistico Vertovese) con il tempo di 9’50”71, nuovo primato personale abbassato di ben 12 secondi e 58 centesimi, molto bene anche la lecchese Laura Nardo (Atletica 85 Faenza) seconda con 10’13”10.

Altri sei podi per i lecchesi, nelle categorie Giovanili, nella categoria Esordienti 8, tutto il podio nei 600m, vince Riccardo Bona, (Atletica 87 Oggiono) con 2’03”20, Mattia Mandelli (Team Pasturo) 2° con 2’06”88, Diego Rusconi (Osa Org. Sportiva Alpinisti) 3° con 2’07”07. Sofia Riva (Osa Org Sportiva Alpinisti) 3^ con 2’01”59, Gabriele Mancino (Atletica Cassago) 2° con 1’58”17 tutti nella categoria Esordienti 10, Mirco Pellizzaro (Cs (Cortenova), 2° nei Cadetti nei 1000m con 2’45”21 nuovo primato personale.

Tutti i vincitori e i risultati dei lecchesi

Esordienti 8

600m-1^ Lara Loshi 2’08”69 (Atletica Alto Lario).

600m-1° Riccardo Bona 2’03”20 (Atletica 87 Oggiono), 7° Tommaso Piloni 1’19”89 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 8° Luca Perego 2’54”64 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 9° Giacomo Panzeri 3’26”70 (Atletica 87 Oggiono).

600m-1^ Lara Loshi 2’08”69 (Atletica Alto Lario). 600m-1° Riccardo Bona 2’03”20 (Atletica 87 Oggiono), 7° Tommaso Piloni 1’19”89 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 8° Luca Perego 2’54”64 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 9° Giacomo Panzeri 3’26”70 (Atletica 87 Oggiono). Esordienti 10

600m-1^ Martina Gosatti 1’53”09 (ADM Ponte in Valtellina), 5^ Martina Bona 2’05”53 (Atletica 87 Oggiono), 6^ Matilde Piloni 2’05”70 (Osa Org Sportiva Alpinisti),8^ Nicole Bonacina 2’07”56 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 9^ Amelia Battocchia 2’12”61 (Atletica Cassago), 13^ Asia Panzeri 2’25”35 (Atletica 87 Oggiono).

6002m-1° Jacopo Carelli 1’50”86 (ADM Ponte In Valtellina), 6° Gabriele Melesi 2’02”07 (Team Pasturo), 9° Emiliano Butti 2’10”76 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 13° Leonardo Corti 2’18”87 (Atletica 87 Oggiono), 14° Ludovico Marabese 2’37”57 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 15° Federico Sole Pecora 2’23”77 (Us Derviese), 17° Nicolò Appiani 2’27”53 (Atletica 87 Oggiono).

600m-1^ Martina Gosatti 1’53”09 (ADM Ponte in Valtellina), 5^ Martina Bona 2’05”53 (Atletica 87 Oggiono), 6^ Matilde Piloni 2’05”70 (Osa Org Sportiva Alpinisti),8^ Nicole Bonacina 2’07”56 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 9^ Amelia Battocchia 2’12”61 (Atletica Cassago), 13^ Asia Panzeri 2’25”35 (Atletica 87 Oggiono). 6002m-1° Jacopo Carelli 1’50”86 (ADM Ponte In Valtellina), 6° Gabriele Melesi 2’02”07 (Team Pasturo), 9° Emiliano Butti 2’10”76 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 13° Leonardo Corti 2’18”87 (Atletica 87 Oggiono), 14° Ludovico Marabese 2’37”57 (Osa Org Sportiva Alpinisti), 15° Federico Sole Pecora 2’23”77 (Us Derviese), 17° Nicolò Appiani 2’27”53 (Atletica 87 Oggiono). Ragazze/i

1000m-1^ Matilde Battista 3’19”59 (Polisportiva Albosaggia), 5^ Giada Beretta 3’36”73 (Us Derviese), 8^ Arianna Simone 3’55”54 (Us Derviese).

1000m-1° Pietro Gosatti 2’52”78 (ADM Ponte in Valtellina), 4° Nicolò Mandelli 3’13”78 (Team Pasturo), 7° Simone Bergamini 3’24”22 (Team Pasturo), 14° Carlo Valsecchi 3’48”18 (Team Pasturo).

1000m-1^ Matilde Battista 3’19”59 (Polisportiva Albosaggia), 5^ Giada Beretta 3’36”73 (Us Derviese), 8^ Arianna Simone 3’55”54 (Us Derviese). 1000m-1° Pietro Gosatti 2’52”78 (ADM Ponte in Valtellina), 4° Nicolò Mandelli 3’13”78 (Team Pasturo), 7° Simone Bergamini 3’24”22 (Team Pasturo), 14° Carlo Valsecchi 3’48”18 (Team Pasturo). Cadette/i

1000m-1^ Aya Khattab 3’01”22 (Polisportiva Albosaggia), 10^ Diletta Fazzini 3’29”3 (Premana).

1000m-1° Giulio Zecca 2’42”88 (Gs Csi Morbegno), 6° Tristan Lamperti 2’50”34 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 16° Claudio Tagliaferri 3’05”52 (Atletica Cassago), 17° Malick Ouobon Taglini 3’05”63 (Us Derviese).

1000m-1^ Aya Khattab 3’01”22 (Polisportiva Albosaggia), 10^ Diletta Fazzini 3’29”3 (Premana). 1000m-1° Giulio Zecca 2’42”88 (Gs Csi Morbegno), 6° Tristan Lamperti 2’50”34 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 16° Claudio Tagliaferri 3’05”52 (Atletica Cassago), 17° Malick Ouobon Taglini 3’05”63 (Us Derviese). Assoluti

800n-Matilde Paggi 2’08”69 (Gp Valchiavenna), 9^ Denise Mascheri 2’23”79 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

800m-1° Michele Alamia 1’50”75 (Cus Pro Patria Milano), 18° Marco Melesi 1’57”29 (Daini Carate Brianza), 36° Giorgio Castelnovo 2’09”91 (Avis Oggiono).

3000m-1^ Anna Merelli 9’50”71 (G Alpinistico Vertovese), 4^ Camilla Valsecchi 10’42”79 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Anita Raineri 10’47”61 (Atletica Lecco Colombo Costruzion), 9^ Sofia Tarca 12’08”34 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

3000m-1° Sebastiano Parolini 7’57”93 (G Alpinistico Vertovese), 6° Andrea Casati 2’21”08 (Atletica Alto Lario), 25° Martino Arlati 8’49”80 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni),30° Rayane El Azzouzi 8’57”16 (Pro Patria Milano), 41° Flavio Tornaghi 9’025”80 (Merate Atletica Promoline).