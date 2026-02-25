Matteo Maggioni (Promesse) bronzo nel Campionato Italiano Indoor di prove multiple

Presenti quattro atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Week-end a Padova per il Campionato Italiano di prove multiple indoor Allievi, Juniores e Promesse

PADOVA – Il Comitato Regionale Veneto, al Palaindoor di Padova, ha organizzato il Campionato Italiano di prove multiple indoor dalle categorie Allievi, Juniores e Promesse maschile e femminile, hanno gareggiato nel Pentathlon (60hs, salto in lungo, getto del peso, salto in alto, 800m) tutte le categorie femminile e gli Allievi al maschile (1000m); nell’Eptathlon (60m, salto in lungo, getto del peso, salto in alto, 60hs, salto con l’asta, 1000m) Juniores e Promesse al maschile.

Presenti quattro atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, bellissima gara per Matteo Maggioni capace di salire sul podio con la medaglia di bronzo, per lui 4807 punti nuovo primato personale, il suo cammino delle prove multiple vede: 60m con 7”16 p. p, salto in lungo con 6,70m, getto del peso con 10,78m p. p, salto in alto con 1,72m, 60hs con 8”67 p. p, salto con l’asta con 4,20m p. p. e n1000m con 3’01”24”, ben 4 nuovi primati personali su sette e ovviamente e anche il primato personale nell’Eptathlon.

Altri due atleti hanno migliorato il primato personale. Elena Invernizzi 7^ classificata nel Pentathlon nella categoria Juniores con 3318 punti, il suo cammino inizia con i 60hs con 8”83, nel salto in alto con 1,48m, nel getto del peso con 9,10m, nel salto in lungo con 5,47m, negli 800m con 2’36”72 p.p. indoor. Sempre nella stessa categoria Juniores, Elisa Dozio 12^ classificata con 3096 punti, per lei i 60hs con 9”26, nel salto in alto con 1,42m, il getto del peso con 12,00m, nel salto in lungo con 5,30m p. p, gli 800m con 2’56”16 p. p. indoor. Nella categoria Allievi, Riccardo Galbusera chiude al 21° posto con 2771 punti, per lui i 60hs con 10”70, nel salto in lungo con 5,98m, nel getto del peso con 9,95m p. p, nel salto in alto con 1,78m, nei 1000m con 2’56”73 p.p.