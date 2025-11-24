Matteo Masetti a Tokyo vince il giavellotto nelle Deaflympics

Al primo lancio fa segnare la notevole misura di 67,44m

Grande risultato del varesino dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

TOKYO – Domenica mattina l’atleta lanciatore Matteo Masetti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) allenato da Gian Marco Castaldi, vince l’oro nel lancio del giavellotto nelle Olimpiadi degli atleti non udenti, è lui il migliore doppiando il titolo del 2022 a Caxias do Sul (Brasile).

L’azzurro si era qualificato con la miglior misura di 60,31m, nella finale Matteo nel primo lancio allunga la gittata a 67,44m e niente da fare per gli atri avversari. Ci ha provato lo svedese Theodor Lennart Didrik Thor con il 6° lancio con 63,87m, chiude il podio il cinese Shulin Li con 56,69m.

Nel 2020 Matteo aveva realizzato il record Europeo con 70,58m per atleti non udenti, tantissimi complimenti dalla società giallo blu per cui è tesserato dal 2017.