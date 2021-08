Matteo Masetti vince il bronzo ai mondiali non udenti nel giavellotto

Medaglia mondiale per il portacolori della Colombo Costruzioni

Il forte lanciatore giallo blu guarda alle olimpiadi in programma in Brasile il prossimo anno

LUBLIN – Condizioni difficili quelle trovate dai lanciatori che hanno preso parte alla finale dei campionati mondiali riservati ai non udenti che si sono disputate a Lublin (Polonia), tra i finalisti anche il rappresentante dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Matteo Masetti che si presentava con la seconda misura di accredito forte del suo personale di 68,92m.

Risultati condizionati dal maltempo

Purtroppo per i concorrenti la finale si è disputata in condizioni alquanto problematiche, pioggia battente, freddo, pedana scivolosa e giavellotti bagnati hanno condizionato il risultato finale, a vincere il titolo mondiale, lo svedese Didrik Thor con la misura di 61,95; per Matteo Masetti la medaglia di bronzo (la sua seconda internazionale dopo l’oro agli europei di Bochum nel 2019) ottenuta con un lancio di 58,99m; misura che risente fortemente delle pessime condizioni meteorologiche che hanno costretto il lanciatore giallo blu a lanciare con sola mezza rincorsa per non rischiare qualche infortunio.

Ora si aspetta il 2022 con le olimpiadi riservate ai non udenti

Obbiettivo per il forte lanciatore giallo blu, ora saranno le olimpiadi a loro riservate, manifestazione in programma in Brasile il prossimo anno.