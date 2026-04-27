Mattia Sottocornola e Nicole Coppa firmano la 37^ edizione del Trofeo Morbegnese

Sabato 25 aprile in scena la tradizionale corsa su strada di 10km
Gs Csi Morbegno in cabina di regia: prima le gare giovanili, poi la gara clou con oltre 230 atleti
MORBEGNO (SO) – Sabato pomeriggio il Gs Csi Morbegno ha organizzato la 37^ edizione del Trofeo Morbegnese: prima le gare giovanili con oltre 300 atleti dagli Esordienti 4/6 fino ai Cadetti, poi la gara clou di 10km su strada con 232 atleti Assoluti dagli Allievi fino ai Master f/m.
Mattia Sottocornola (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince in 32’10”, al secondo posto Loris Mandelli (Vanotti Running Team) in 32’34”, chiude il podio Massimiliano Zanaboni (Atletica Valle Bergamasche Leffe) in 33’26”. Al femminile vince Nicole Coppa (Bracco Atletica) in 38’30”, al secondo posto Nives Carobbio (Atletica Casone Noceto) in 41’38”, terzo posto di Vittoria Della Cagnoletta (Atletica Alto Lario) in 41’54”.
Tutti i risultati dei lecchesi in gara
1° Mattia Sottocornola 32’10” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 5° Martino Arlati 33’48” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 8° Stefano Orio 34’14” (Gp Santi Nuova Olonio), 10° Matteo Civati 34’40” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 26° Manith Baruffini 37’15” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 44° Renzo Alessandro Raimondi 38’59” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 50° Daniele Corti 39’23” (Atletica 87 Oggiono), 53° Giancarlo Corti 39’31” (Avis Oggiono), 65° Nicolò Gramagna 40’34” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 68° Giovanni Gianola 41’05” (Premana), 74° Tommaso Gianola 41’33” (Premana), 81° Raffaele Lombella 41’57” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 99° Giulia Sutti 43’22” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 106° Federica Zardoni 43’48” (Polisportiva Libertas Cernuschese), 122° Vincenzo Azzollini 45’02” (Polisportiva Bellano Galperti Group), 125° Alessandro Vitali 45’08” (Polisportiva Bellano Galperti Group), 126° Claudia Redaelli 45’20” (Atletica 42195 Blu Frida), 144° Sofia Tarca 45’17” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 147° Sabina Fazzini 46’30” (Premana), 153° Dario Orio 47’17” (Gp Santi Nuova Olonio), 158° Barbara Invernizzi 48’05” (Atletica 42195 Blu Frida), 174° Tomaso Gianola 50’24” (Premana), 200° Simona Fazzini 54’29” (Premana), 201° Oriana Pomoni 54’30” (Premana).