Meeting della “Regio Insubrica”, anche cinque lecchesi nella squadra lombarda

A Mariano Comense la prima manifestazione per selezioni regionali o zonali Allievi/e

Vincono Lorenzo Forni negli 800m ed Elisa Dozio nel getto del peso

MARIANO COMENSE (CO) – Domenica scorsa a Mariano Comense si è svolta la prima edizione del “Meeting Regio Insubrica” per gli Allievi/e. Sette squadre al via: Lombardia, Lombardia Area Insubria, Piemonte, Piemonte Area Insubria, Liguria, Alto Adige e Ticino, in gara nei 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 2000sp, 100hs/110hs, 400hs, 5000m marcia, 4x100m, salto in alto, lungo, asta e triplo, getto del peso, lancio del disco, martello e giavellotto. Per regolamento ai vincitori venivano assegnati 8 punti, al 2° posto 6 punti e tutti gli altri a scalare di un punto per ogni posizione. Concorrevano alla classifica di squadra i migliori 14 risultati.

La Lombardia femminile vince con 104 punti, al 2° posto la Lombardia Area Insubria con 92 punti, al 3° posto il Piemonte con 75 punti, al 4° posto la Liguria con 84 punti, al 5° posto l’Alto Adige con 47 punti, al 6° il Piemonte Area Insubria con 28 punti e al 7° posto il Ticino con 43 punti (solo 10 risultati).

Al maschile vince la Lombardia Area Insubria con 100 punti, Piemonte al 2° posto con 85 punti, al 3° posto la Lombardia con 77 punti, al 4° posto la Liguria con 65 punti, al 5° posto l’Alto Adige con 51 punti, al 6° posto il Piemonte Area Insubria con 24 punti (13 risultati) e al 7° posto il Ticino con 52 punti (12 risultati).

Cinque lecchesi in gara: vincono Lorenzo Forni negli 800m ed Elisa Dozio nel getto del peso, secondo posto per Martina Ravasio nel salto in lungo, terzo posto Matteo Maggioni nei 110hs. Molto bene Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che vince gli 800m con 1’56”46, vince anche Elisa Dozio (Gs Virtus Calco) con 12,91m nel getto del peso, argento per Martina Ravasio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel salto in lungo con 5,14m, medaglia di bronzo per Matteo Maggioni (Gs Virtus Calco) nei 110hs con 14”96, Mariam Giacinta Coulibaly (Atl Lecco Colombo Costruzioni) ha gareggiato nei 100m extra, nella seconda serie vince con 12”94, risultato che le vale il 5° posto complessivo.