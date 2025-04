Meeting di atletica leggera a Chiuro, quattro successi per i lecchesi

Vincono Maissera Iwena (80m), Elisa Dozio (giavellotto), Letizia Paolino (salto in lungo) e Camilla Valsecchi (3000m)

La gara era valida per il campionato provinciale del comitato di Sondrio

CHIURO (SO) – Sabato pomeriggio, organizzato dal Gs Chiuro, si è svolto il meeting di atletica su pista Giovanile e Assolute, valido per il campionato provinciale di Sondrio. Oltre 300 atleti in gara, la maggior parte delle società valtellinesi, ma presenti anche società lecchesi.

Maissera Iwena (Cs Cortenova) vince gli 80m nella categoria Cadette col tempo di 10”02, valido anche per il minimo Italiano. Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il lancio del giavellotto Assoluto con 38”65, nuovo primato personale e valido per il minimo Italiano Juniores. Letizia Paolino (Virtus Calco) vince la gara del salto in lungo con 4,93m a soli 2 centimetri del primato personale. Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince i 3000m con 10’59”14 abbassando il suo primato personale di ben 24”.

Altri nove atleti lecchesi riescono a salire sul podio: Elisa Tarca (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2^ sui 400m con 1’01”97, Federico Orlandi (Team Pasturo) sui 3000m con 9’06”77 nuovo primato personale e valido per il minimo italiano Allievi, Rebecca Colombo (Virtus Calco) doppio podio per lei, prima nel lancio del giavellotto con 17,39m categoria Allieve, successivamente nel salto in lungo con 4,46m, Giacomo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 100m con 11”82. Al terzo posto Anita Raineri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 3000m con 11’14”34, Letizia Paolino (Virtus Calco) sui 400m con 1’03”87, Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 100m con 13”24, Achille Straniero (Spartacus Triathlon Lecco) nel salto in lungo 4,24m tra i Cadetti.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara

100m-4^ Yacine Diaw (13”70 (Virtus Calco), 5^ Clelia Brognoli 13”88 (Virtus Calco), 10^ Emma De Angelis 15”40 (Virtus Calco), 11^ Giulia Gandolfi 15”57 (Virtus Calco).

Salto in lungo-5^ Yacine Diaw 3,78m (Virtus Calco). Lancio del giavellotto-4^ Emma De Angelis 13,95m (Virtus Calco).

100m-6° Tommaso Panzeri 12”10 (Virtus Calco), 9° Cesare Funagalli 12”60 (Virtus Calco), 16° Gianbattista Rapella 22”29 (Vigor Ligornetto).

3000m-15° Riccardo Riva 10’14”87 (Team Pasturo).

Salto in lungo-4° Tommaso Panzeri 5,03m (Virtus Calco), 6° Gabriele Fumagalli 4,77m (Virtus Calco), 9° Alessandro Straniero 4,37m (Spartacus Triathon Lecco).

80m-Cadetti: 9° Achille Straniero 11”41 (Spartacus Triathon Lecco).

60m-Ragazze: 11^ Giulia Straniero 9”54 (Atletica 87 Oggiono).

Salto in alto-Ragazze: 8^ Giulia Straniero 1,15m (Atletica 87 Oggiono)