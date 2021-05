Meeting Gold Lombardia, cinque successi per l’Atletica Lecco

Meeting Gold Lombardia, due giorni di gare a Saronno

Poco meno di 800 atleti in gara e 15 staffette

SARONNO – Sabato e domenica due giornate di gare a Saronno con moltissime presenze, sempre restrizioni per il pubblico che anche in questa occasione non ha potuto assistere alle gare, e con ingresso al campo, solo a un numero limitato di tecnici in base agli iscritti per società.

Cinque successi per i colori giallo blu

Torna alle gare Giacomo Proserpio, il forte lanciatore giallo blu, campione italiano di categoria nel lancio del martello più volte in passato e medaglia di bronzo agli Assoluti nel 2020, fa valere la sua classe e con un lancio di 66,97m mette il suo sigillo alla gara. Altra vittoria in casa giallo blu è quella della staffetta 4x100m, Davide Colombo, Lorenzo Amati, Alessandro Rota e Mattia Tacchini con 42”08 si impongono su di un lotto di 18 formazioni. Giulia Cascio vince con 40,85m la gara di lancio del giavellotto con Matteo Masetti che replica al maschile con un lancio di 58,30m. Elisa Pastorelli con una gara in solitaria va a prendersi la vittoria sui 3000sp e con 10’50”67 stabilisce il nuovo record societario, migliorando dopo 11 anni il tempo di 10’56”6 di Filomena Furlan.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi della prima giornata

(tra parentesi la società quando non dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni)

1^ giornata:

200m: 30^ Elisa Crippa 27”45; 34^ Anita Mariani 27”59; 53^ Alice Anghileri 28”39; 63^ Ilaria Marelli 28”68, 99^ Francesca Gaia Riva 30”95.

800m: 3^ Irene Bonanomi 2’19”58 (Pol Lib Cernuschese), 29^ Camilla Valsecchi 2’30”91; 36^ Francesca Gnecchi 2’33”38; 66^ Alessia Orlandi 3’13” 9 (Team Pasturo).

3000sp: 3^ Marta Crippa 11’59”40; 4^ Sara Ghezzi 12’01”60 (Pol Libertas Cernuschese).

400hs: 11^ Greta Fontana 1’12”92; 13^ Aminata Nonni 1’13”99 (Pol Libertas Cernuschese).

5km marcia: 3^ Viviana Valsecchi 26’36”08.

Salto triplo: 4° Federica Maggi 11,33m.

Lancio del disco: 14^ Kethrin Sironi 31,21m; 17^ Lucia Valenti 29,79m.

Lancio del giavellotto: 5^ Federica Dozio 37.46m (Virtus Calco).

200m: 6° Andrea Colombo 22”00; 29° Abenezer Mandelli 22”97; 40° Marco Crimella 23”45; 47° Matteo Scaccabarozzi 23”56; 52° Davide Pozzoni 23”78; 67° Michele Stacchini 24”13; 71° Giacomo Maggioni 24”29 (Virtus Calco), 73° Lorenzo Scaglia 24”32; 95° Giovanni Dell’Oro 24”75; 119° Fausto Veronesi 25”59 (Pol Lib Cernuschese).

800m: 14° Mattia Adamoli 1’58”1 (Us Derviese), 15° Manuel Tagliaferri 1’58”02; 32° Walter Palladino 2’00”76; 36° Simone Bossetti 2’01”48; 43° Andrea Panzeri 2’03”04 (Merate Atl Promoline), 47° Francesco Raineri 2’03”82 (Us Derviese), 69° Simone Galbani 2’07”21; 85° Federico Meda 2’12”09; 87° Jacopo Reali 2’12”25 (Merate Atl Promoline), 104° Edoardo Uselli 2’16”42 (Pol Lib Cernuschese), 117° Luca Biraghi 2’23”46 (Pol Lib Cernuschese), 128° Riccardo Sacchi 2’33”62 (Team Pasturo).

Salto con l’asta: 5° Matteo Dozio 4.15m.

Lancio del disco: 7° Pietro Roncareggi 37,16m.

Lancio del disco-Allievi: 6° Badreddine Tigui 31,94m.

Lancio del disco-Juniores: 8° Gabriele Casati 28,29m.

Lancio del giavellotto-Allievi: 2° Alessandro Panizza 46,04m.

2^ giornata: