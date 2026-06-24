Memorial Angelo Re di atletica, Rayan El Azzouzy secondo sui 1500m in 3’59”23 (primato personale)

Quasi 300 atleti nella prova organizzata dalla Polisportiva Libertas Cernuschese
Matteo Buzzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) secondo sui 200m in 22”65
CERNUSCO LOMBARDONE – Organizzato dalla Polisportiva Libertas Cernuschese, domenica pomeriggio si è corso l’8° Memorial Angelo Re, gare di atletica Allieve/i e Assoluti, 200m, 400m, 1500m, (3000m solo Allieve/i), 5000m, (lancio del giavellotto Allieve/i).
Quasi 300 atleti hanno gareggiato nonostante una serata afosa, bella gara dei 400m femminile, Laura Frattaroli (Gs Fiamme Gialle Padova) vince con 54”80 (962 punti tabellare), l’Allieva Aurora Aresu (As Tespiense Quartu Cagliari) seconda con 56”29 (903 punti tabellare), bene anche i 400 al maschile, Francesco Camilli (Atletica Pianura Bergamasca) vince con 48”3 (920 punti tabellare), sono loro i tre punteggi migliori.
Bene i lecchesi, Matteo Buzzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) secondo sui 200m con 22”65, gran bella gara dei 1500m dell’Allievo Rayan El Azzouzi (Cus Pro Patria Milano) Campione Italiano Cadetto dei 2000m nel 2025 e Primatista Regionale di categoria, il lecchese chiude al 2° posto con 3’59”28, nuovo primato personale abbassato di quasi 3”.
Grande prestazione di Federico Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace di migliorare il primato personale dei 400m, l’allievo chiude al 3° posto con 52”31 ben 3” esatti in meno, bene anche Laura Nardo (Atletica 85 Faenza) 3^ sui 5000m con 17’58”42, Margherita Majer (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) terza tra le Allieve nei 200m con 26”38, Christian Limonta (Up Missaglia) terzo tra gli Allievi nei 200m con 23”09, Filippo Panzeri (Merate Atletica Promoline) terzo tra gli Allievi nel lancio del giavellotto con 38,26m nuovo primato personale (1,46m in più).
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi
200m-Allieve: 1^ Aurora Grimaldi 25”68 (Atletica Rovellasca), 3^ Margherita Majer 26”38 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Virginia Rocca 26”57 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Giulia Mangiagalli 30”25 (Merate Atletica Promoline).
200m-Allievi: 1 ° Lorenzo Cazzaniga 22”78 (Euroatletica 2002), 3° Christian Limonta 23”09 (Up Missaglia), 4° Francesco Luigi Cammisa 23”0 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 8° Leo Raimondi 23”79 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 11° Diego Sangalli 24”28 (Up Missaglia), 14° Davide Bassi 25”04 (Merate Atletica Promoline), 16° Cristiano Isacco 25”25 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 17° Jacopo Lambrughi 25”61 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
400m-Allieve: 1^ Giulia Rossetti 1’00”10 (Bracco Atletica).
400m-Allievi: 1° Riccardo Renato Villa 51”95 (Euroatletica 2002), 3° Federico Forni 52”31 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
3000m-Allievi: 1° Giulio Fornoni 9’14”28 (Atletica Cairate), 4° Francesco Tentorio 4’52”53 (Merate Atletica Promoline).
Lancio del giavellotto-1^ Benedetta Maria Pozzi 39,34m (Pro Patria ARC Busto Arsizio), 1^ Anita Ruggiero 26,09m (Up Missaglia).
Lancio del giavellotto-1° Andrea Federico Colombini 51,33m (Atletica Meneghina), 3° Filippo Panzeri 38,26m (Merate Atletica Promoline).
200m-1^ Claudia Princess Ferrarini 25”40 (Atletica Pianura Bergamasca), 11^ Bianca Emanuela Viganò 27”50 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 15^ Beatrice Molinari 28”38 (Polisportiva Libertas Cernuschese).
200m-1° Cesare Marangoni 22”20 (Atletica Vr Pindemonte), 2° Matteo Buzzi 22”65 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 22° Jinrong Hu 25”44 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 28° Gianbattista Rapella 44”88 (Vigor Ligornetto).
400m-1^ Laura Frattaroli 54”80 (Gs Fiamme Oro Padova).
400m-1° Francesco Camilli 48”03 (Atletica Pianura Bergamasca), 21° Alessandro D’Abbrusco 52”24 (Merate Atletica Promoline), 22° Davide Pozzoni 52”39 (Polisportiva Liberta Cernuschese), 24° Lorenzo Pellanda 52”46 (Polisportiva Libertas Cernuschese),
1500m-1^ Giorgia Petagine 4’55”93 (Team Atletico Mercurio Novara), 16^ Federica Zardoni 5’29”81 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 18^ Gaia Rigamonti 5’32”63 (Us San Maurizio), 19^ Anastasiya Solovyeva 5’38”53 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 20^ Claudia Redaelli 5’47”38 (Atletica 42195 Blu Frida).
1500m-1° Davide Delaini 3’57”37 (Euroatletica 2002), 2° Rayan El Azzouzi 3’59”28 (Cus Pro Patria Milano), 14° Nicolò Vergottini 4’16”33 (DK Runners Milano), 16° Lorenzo Pozzoni 4’19”53 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 17° Matteo Sandionigi 4’20”76 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 21° Giorgio Castelnovo 4’24”85 (Avis Oggiono), 25° Tommaso Pelà 4’29”40 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 26° Luca Farina 4’30”61 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 33° Luca Codara 4’37”68 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 43° Massimiliano Barbera 4’57”60 (Merate Atletica Promoline), 46° Massimiliano Rota 5’009”28 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
5000m-1^ Ilaria Brunati 17’38”93 (Bracco Atletica), 3^ Laura Nardo 17’58”42 (Atletica 85 Faenza), 7^ Giulia Colombo 19’00”90 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 12^ Elisa Pozzoni 21’45”49 (Polisportiva Libertas Cernuschese).
5000m-1° Tommaso Bonino 15’33”73 (Futuratletica Piemonte), 6° Davide Perego 16’00”05 (Falchi Lecco), 18° Francesco Castagna 17’46”15 (Società Escursionisti Civates), 21° Raffaele Lombella 19’17”84 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 22° Oscar Balbiani 19’46”94 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
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