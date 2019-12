Memorial Fosson. Lo Sci Club Lecco ancora tra i protagonisti

A podio Zanni (Allievi) 2° nell’Energiapura Cup

Pizzi (Ragazzi) 2° in Slalom, Sci Club Lecco sesto

PILA – Non passa anno in cui lo Sci Club Lecco non è tra i protagonisti del Memorial Fosson, celebre manifestazione internazionale a squadre di sci alpino che si svolge a Pila in Valle d’Aosta e che quest’anno ha visto ai cancelletti di partenza i migliori 60 sci club nel panorama nazionale e non solo.

Il Lecco, capitanato dall’allenatore Vincenzo “Winch” Tondale supportato dallo staff tecnico composto da David Mellera, Giuseppe Alborghetti e Davide Molteni, ha chiuso la tre giorni di gare al 6° posto nella classifica a squadre. Risultato che conferma l’ottimo lavoro svolto dal staff tecnico, ma anche l’ottima caratura dei giovani e giovanissimi atleti dello Sci Club Lecco. Su tutti spicca la performance di Mattia Zanni (Allievi U16) che ha chiuso al 2° posto il Gigante dell’Energiapura Cup, gara individuale. A podio nello Slalom Ragazzi U14 Alessandro Pizzi autore di un’ottima prestazione.

“In tutte le dici gare effettuate lo Sci Club Lecco è sempre stato nei primi 10 Sci Club su 60 in gara – spiega con soddisfazione Tondale –. Per questo ci riteniamo molto soddisfatti. Per molti nostri atleti le prime gare sono servite per rompere un po’ il ghiaccio a livello nazionale, senza dimenticare che il meteo non ha facilitato le cose. Neve e nebbia hanno falsato molte prestazioni, ma a bocce ferme possiamo dire di essere molto soddisfatti”.

Memorial Fosson che si è aperto martedì 17 dicembre, con il Gigante Allievi U16 Energiapura Cup valida come risultato individuale: nella gara femminile la migliore delle lecchesi è stata Eleonora Pizzi che ha chiuso in 16^ posizione. Più dietro Martina Frassini 54^, Sofia Parravicini 74^ e Gemma Binelli 77^. Nella gara maschile un super Mattia Zanni sfodera una prestazione perfetta chiudendo al 2° posto, meglio di lui solo Gregorio Bernardi dello Sc Sestriere. Buona gara per Gabriele Bianchi 29°, Luca Ruffinoni 58°, Nico Picech 77° e Simone Tondale 95°. Tra i non arrivati, Luca Bianchi.

Nello Slalom Ragazzi 2 U14 femminile, buona gara per Aurora Cervini che chiude in 22^ posizione, poco più dietro Giulia Agazzi 28^ e Laura Bertazzoni 31^. Tra i non arrivati Charlotte Sciolla. Nella gara maschile uno splendido Alessandro Pizzi sale sul 3° gradino del podio. Più dietro Alberto Corsini chiude al 43° posto, Giorgio Ferri 44° e Marco Balen 48°. Squalificati Riccardo Mariuzzo e Riccardo de Monaco.

Nello Slalom Ragazzi U14 femminile, la migliore delle lecchesi è Giulia Agazzi che chiude al 39° posto, Charlotte Sciolla 45^, Laura Bertazzoni 50^ e Aurora Cervini 61^.

Nella gara maschile un buon Riccardo Mariuzzo chiude al 10° posto. Bene anche Riccardo de Monaco 23°, Alessandro Pizzi 30° e Alberto Corsini 38°. Tra i non arrivati Giorgio Ferri, mentre è stato squalificato Marco Balen.

Nella seconda giornata di gare Allievi U16 in pista impegnati in due Slalom. In gara 1, al femminile, Sofia Parravicini chiude al 32° posto, Poco più distante Martina Frassini 41^, più dietro Gemma Binelli 63^. Squalificata Eleonora Pizzi. Nella gara maschile, il migliore dei lecchesi è Mattia Zanni che taglia il traguardo in 24^ posizione, poco distante Luca Bianchi 33°, Nico Picech 37° e Luca Ruffinoni 45°. Più dietro Simone Tondale 61°, tra i non arrivati Gabriele Bianchi.

In gara 2, al femminile ottima gara per Sofia Parravicini che chiude in 10^ posizione. Bene anche Eleonora Pizzi 25^. Tra i non arrivati Martina Frassini mentre tra gli squalificati Gemma Binelli. Nella gara maschile, acuto di Luca Bianchi che chiude con un ottimo 7° posto quindi, Mattia Zanni 29°, Nico Picech 50°, Luca Ruffinoni 65° e Gabriele Bianchi 75°. Tra gli squalificati Simone Tondale.

Nel Gigante Ragazzi U14 Energiapura Cup valida come risultato individuale, al femminile Laura Bertazzoni 57^, Aurora Cervini 59^ e Charlotte Sciolla 61^. Tra i non arrivati, Giulia Agazzi. Nella gara maschile Alessandro Pizzi chiude in 28^ posizione, Alberto Corsini 41°, Riccardo Mariuzzo 50°, Riccardo de Monaco 70°, Marco Balen 92° e Giorgio Ferri 95°.

Nell’ultimo giorno di gare, Ragazzi U14 in pista impegnati nello Slalom. Al femminile la migliore per lo Sci Club Lecco è Charlotte Sciolla che chiude in 24^ posizione e Laura Bertazzoni 41^. Squalificate Giulia Agazzi e Aurora Cervini. Nella gara maschile, per il Lecco il migliore è Alberto Corsini che chiude in 18^ posizione, quindi: Alessandro Pizzi 21°, Riccardo Mariuzzo 29°, Riccardo de Monaco 31°, Giorgio Ferri 38° e Marco Balen 74°.

La tre giorni si è chiusa con lo Slalom femminile Allievi U16, per il Lecco: 46° posto per Sofia Parravicini, 52° per Martina Frassini, 55° per Eleonora Pizzi e 89° per Gemma Binelli.

Come anticipato, nella classifica generale a squadre Sci Club Lecco che si è classificato al 6° posto, con Gardena Raffeisen 1°, Sc Sestriere 2°, Gardena Team 2 3°, Sc Druscie 4° e Golden Team Coe 5°. Chiudono la top Ten: Val Palot 7°, Crammont Mont Blanc 8°, Courmayeur Mont Blanc 9° e Val d’Ayas 10°.