Memorial Ianni-Proserpio, a Cassago Brianza gare di atletica giovanile

In pista le categorie Esordienti 4/6/8 fuori punteggio, negli Esordenti 10 vince l’Atletica Cassago
Due gare della categoria Ragazzi per il peso di gomma
CASSAGO BRIANZA – Organizzata dall’Atletica Cassago, si è corso per il Memorial Ianni-Proserpio, gare per la categoria Esordienti 4/6/8 (fuori punteggio), Esordienti 10 per velocità 50m e 50hs, lancio del vortex e per il peso di gomma, per la categoria Ragazze/i solamente per il peso di gomma.
Nella classifica per il Memorial presenti 18 società del comitato di Como/Lecco che hanno portato quasi 150 atleti; i padroni di casa dell’Atletica Cassago vince con 56 punti, al secondo posto l’Atletica Rovellasca con 42 punti, chiude il podio l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 32 punti, nella top ten delle società di Lecco, al 5° posto l’Atletica 87 Oggiono con 23 punti, al 10° posto la Polisportiva Mandello con 10 punti.
10 gare, tre vittorie per i padroni di casa dell’Atletica Cassago e per l’Us Albatese, due per l’Atletica Rovellasca, uno a testa per l’Atletica 87 Oggiono e per Cantù Atletica.
Tutti i podi delle gare
- 50m-1^ Giulia Corbetta 7”97 (Cantù Atletica), 2^ Giulia Repele 8”18 (Gs Bernatese), 3^ Martina Bona 8”22 (Atletica 87 Oggiono).
- 50m-1° Luca Antonaci 7”88 (Atletica Rovellasca), 2° Leonardo Corti 7”97 (Atletica 87 Oggiono), 3° Federico Galletti 8”08 (Atletica Rovellasca).
- 50hs-1^ Martina Bona 9”21 (Atletica 87 Oggiono), 2^ Greta Borella 9”37 (Atletica Rovellasca), 3^ Amalia Battocchia 9”46 (Atletica Cassago).
- 50hs-1° Jacopo Trombetta 9”54 (Us Albatese), 2° Federico Galletti 9”55 (Atletica Rovellasca), 3° Damian Baron Quiney Antù 9”62 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Salto in lungo-1° Gabriele Mancino 3,99m (Atletica Cassago), 2° Gioele Cardamone 3,88m (Polisportiva Mandello), 3° Tommaso Bianchi 3,84m (Atletica Triangolo Lariano).
- Vortex-1^ Celeste Accardi 29,93m (Atletica Rovellasca), 2^ Giulia Repele 27,11m (Gs Bernatese), 3^ Agata Mazzoleni 24,78m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Vortex-1° Gabriele Mancino 39,04m (Atletica Cassago), 2° Leonardo Corti 37,37m (Atletica 87 Oggiono), 3° Leonardo Speranza 37,29m (Us Oltronese).
- Peso-1^ Valentina Redaelli 7,42m (Atletica Cassago), 2^ Lara Villa 5,90m (Atletica Cassago), 3^ Paola Riva 5,45m (Polisportiva Mandello).
- Peso di gomma-Ragazze-1^ Giorgia Cosenza 10,77m (Us Albatese), 2^ Elektra Luccisano 9,31m (Cantù Atletica), 3^ Lara Macias Gonzalez 9,20m (Atletica Rovellasca).
- Peso di gomma-Ragazzi-1° Gianluca Pascoalotti 12,78m (Us Albatese), 2° Fabrizio Fioroni 11,26m (Atletica Triangolo Lariano), 3° Riccardo Rocca 11,13m (Atletica 87 Oggiono).
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