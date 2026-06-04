Memorial Ianni-Proserpio, a Cassago Brianza gare di atletica giovanile

In pista le categorie Esordienti 4/6/8 fuori punteggio, negli Esordenti 10 vince l’Atletica Cassago

Due gare della categoria Ragazzi per il peso di gomma

CASSAGO BRIANZA – Organizzata dall’Atletica Cassago, si è corso per il Memorial Ianni-Proserpio, gare per la categoria Esordienti 4/6/8 (fuori punteggio), Esordienti 10 per velocità 50m e 50hs, lancio del vortex e per il peso di gomma, per la categoria Ragazze/i solamente per il peso di gomma.

Nella classifica per il Memorial presenti 18 società del comitato di Como/Lecco che hanno portato quasi 150 atleti; i padroni di casa dell’Atletica Cassago vince con 56 punti, al secondo posto l’Atletica Rovellasca con 42 punti, chiude il podio l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 32 punti, nella top ten delle società di Lecco, al 5° posto l’Atletica 87 Oggiono con 23 punti, al 10° posto la Polisportiva Mandello con 10 punti.

10 gare, tre vittorie per i padroni di casa dell’Atletica Cassago e per l’Us Albatese, due per l’Atletica Rovellasca, uno a testa per l’Atletica 87 Oggiono e per Cantù Atletica.

1 di 7

Tutti i podi delle gare