Merate Atletica Promoline terza al Campionato regionale di società di prove multiple Cadetti

Al femminile 4° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 5° posto per l’Atletica 87 Oggiono
Individualmente argento per Chiara Panzeri, 5° Davide Gerosa, 5^ Rebecca Rusconi, 6^ Domitilla Citterio, per tutti primato personale
CAIRATE (VA) – Week-end con il Campionato Regionale di Società di prove multiple categoria Cadette/i organizzato dall’Atletica Cairatese, 26 società in gara, 59 Cadette per il Pentathlon (80hs, salto in alto, lancio del giavellotto, salto in lungo, 600m), 58 Cadetti per l’Esathlon (100hs, salto in lungo, lancio del giavellotto, salto in alto, lancio del disco, 1000m).
Gran risultato per i lecchesi della Merate Atletica Promoline capace di chiudere al 3° posto con 8.049 punti (tre atleti) nei Cadetti. A vincere i comaschi della Ag Comense con 10.315 punti, al secondo posto i milanesi del 5 Cerchi Seregno con 8.049 punti, al 15° posto l’Atletica 87 Oggiono (2 atleti) con 5.093 punti.
Al femminile 4° posto dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 8.845 punti, Atletica 87 Oggiono 5° posto con 7.954 punti, Merate Atletica Promoline 8° posto con 7.102 punti. A vincere è stata l’Atletica Meneghina con 9.004 punti, secondo posto l’Atletica Malnate con 8.903 punti, terzo posto per l’Atletica Concorezzo con 9.894 unti.
Bene anche individuali i lecchesi, Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) chiude al 2° posto con 3.347 punti nuovo primato personale aumentato di quasi 200 punti, migliorando anche il salto in alto con 1,56m (tutti gli altri risultati: 80hs con 13”14, lancio del giavellotto con 17,57m; salto in lungo con 4,72m e 600m con 1’49”39).
Tutti gli altri risultati dei lecchesi
- Pentathlon
5^ Rebecca Rusconi 3.138 punti p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) (80hs 12”99 p.p; salto in alto 1,47m p.p; lancio del giavellotto 16,65m; salto in lungo 4,37m; 600m 1’49”42 p.p.)
6^ Domitilla Citterio 3.126 punti p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) (80hs 13”68 p.p; salto in alto 1,38m p.p; lancio del giavellotto 21,48m; salto in lungo 4,67m p.p; 600m 1’53”16 p.p.).
20^ Aurora Benedetta D’Alessio 2.716 punti p.p. (Merate Atletica Promoline) (80hs 12”50 p.p; salto in alto 1,29m; lancio del giavellotto 16,04m p.p; salto in lungo 4,35m p.p; 600m 2’03”24 p.p.).
25^ Alice Arrigoni 2.581 punti p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) (80hs 13”81 p.p; salto in alto 1,29m p.p; lancio del giavellotto 14,08m p.p; salto in lungo 4,55m; 600m 2’00”45).
27° Saffia Naciri 2.507 punti p.p. (Atletica 87 Oggiono) (80hs 15”62 p.p; salto in alto 1,23m; lancio del giavellotto 28,15m p.p; salto in lungo 4,18m p.p; 600m 2’05”04).
31^ Anna Villa 2.337 punti (Merate Atletica Promoline) (80hs 13”48; salto in alto 1,41m; lancio del giavellotto n.c; salto in lungo 4,22m; 600m 2’03”84).
40^ Sara Limonta 2.100 punti p.p. (Atletica 87 Oggiono) (80hs 15”57; salto in alto 1.20m; lancio del giavellotto 14,03m p.p; salto in lungo 3,99m p.p; 600m1’59”93 p.p.).
44^ Giulia Brambilal 2.049 punti p.p. (Merate Atletica Promoline) (80hs 15”11 p.p; salto in alto 1,41m p.p; lancio del giavellotto n.c; salto in lungo 4,13m p.p; 600m 2’06”40 p.p.).
45^ Alice Farina 2.044 punti p.p. (Atletica 87 Oggiono) (80hs 16”49; salto in alto 1,20m p.p.; lancio del giavellotto 8,71m p.p; salto in lungo 4,14m p.p; 600m 1’50”48 p.p.).
- Eptathlon
5° Davide Gerosa 3.446 punti p.p. (Atletica 87 Oggiono) (100hs 15”88 p.p; salto in lungo 5,20m; lancio del giavellotto 47,45m; salto in alto 1,50m p.p; lancio del disco 24,92m p.p; 1000m 3’13”49 p.p.).
15° Tommaso Pirovano 2.823 punti p.p. (Merate Atletica Promoline) (100hs 14”11; salto in lungo 5,72m; lancio del giavellotto 11,69m; salto in alto 1,62m p.p; lancio del disco 16,51m; 1000m 3’21”61).
16° Federico Leone Galmuzzi 2.807 punti p.p. (Merate Atletica Promoline) (100hs 15”54; salto in lungo 5,06m; lancio del giavellotto 20,80m; salto in alto 1,62m p.p; lancio del disco 17,41m; 1000m 3’12”99 p.p.).
24° Matteo Stella 2.419 punti p.p. (Merate Atletica Promoline) (100hs 14”92 15”04; salto in lungo 5,52m p.p; lancio del giavellotto 12,18m; salto in alto 1,56m; lancio del disco 14,80m p.p; 1000m 3’33”80 p.p.).
28° Mattia Regazzoni 2312 punti p.p. (Merate Atletica Promoline) (100hs 15”47 p.p; salto in lungo 5,37m p.p; lancio del giavellotto 14,23m p.p; salto in alto 1,62m p.p; lancio del disco 11,66m p.p; 1000m 3’34”95 p.p.).
44° Paolo Panzeri 1.706 punti p.p. (Merate Atletica Promoline) (100hs 18”00 p.p; salto in lungo 4,50m; lancio del giavellotto 15,78m; salto in alto 1,35m p.p; lancio del disco 14,50m p.p; 1000m 3’27”3 p.p.).
48° Fabio Redaelli 1.637 punti p.p. (Atletica 87 Oggiono) (100hs 20”29 p.p; salto in lungo 4,80m p.p; lancio del giavellotto 15,26m p.p; salto in alto 1,47m; lancio del disco 12,70m; 1000m 3’23”21).
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