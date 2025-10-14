Merate Atletica Promoline vince i Cds Cadetti di prove multiple

Trofeo delle Province per rappresentative Ragazze/i, terzo posto per Como/Lecco

MEDA (MI) – Week-end di gare di atletica organizzato dal Comitato Provinciale Milano: 10 rappresentative hanno portato i loro atleti della categoria Ragazze/i alla MI-Team 2025 Trofeo delle Province. La rappresentativa Milano/Monza/Lodi vince con 280 punti, al secondo posto la rappresentativa di Bergamo con 257 punti, a soli 3 punti in meno per la nostra rappresentativa Como/Lecco con 254 punti. Segue la classifica: al 4° posto la rappresentativa di Brescia con 236 punti, al 5° posto la rappresentativa di Varese con 219 punti, al 6° posto la rappresentativa di Cuneo con 211,5 punti, al 7° posto la rappresentativa di Pavia con 203 punti, all’8° posto la rappresentativa di Novara con 191 punti, al 9° posto la rappresentativa di Cremona con 184,5 punti, chiude al 10° posto la rappresentativa di Sondrio con 156 punti.

Sette podi individuali per la nostra rappresentativa: una vittoria, due secondi posti, quattro terzi posti. Vince i 60m Elia Fischietti (Polisportiva Intercomunale) con 7”73 nuovo primato personale, al secondo posto Federico Leone Galmuzzi (Merate Atletica Promoline) sui 60hs con 8”96 nuovo primato personale, seconda la staffetta 4x100m (Andrea Orlando, Elia Fischietto, Federico Leone Galmuzzi, Pietro Lupoli) con 48”94 nuovo Primato Provinciale. Quattro medaglie di bronzo: Emma Guerra (Atletica Rovellasca) sui 60hs con 9”80 nuovo primato personale, Agata Minunno (Merate Atletica Promoline) nel lancio del Vortex con 45,90m; Lavinia Origo (Gs Virtus Calco) nel salto in lungo con 4,63m nuovo primato personale con ben 28 centimetri in più, Giorgia Villa (Atletica Triangolo Lariano) nella marcia 2000m con 11’17”77 primato personale abbassandolo di ben 23”.

Tutti i risultati della nostra rappresentativa

60m-4^ Adrienne Bellù 8”47 (Gs Bernatese), 8^ Aurora Benedetta D’Alessio 8”67 (Merate Atletica Promoline).

60m-1° Elisa Fischietti 7”73 (Polisportiva Intercomunale), 4° Pietro Lupoli 7”93 (Atletica Rovellasca).

60hs-3^ Emma Guerra 9”80 (Atletica Rovellasca), 5^ Rebecca Bonfanti 9”96 (Merate Atletica Promoline).

60hs-2° Federico Leone Galmuzzi 8”96 (Merate Atletica Promoline), 4° Giacomo Brivio 9”17 (Merate Atletica Promoline).

1000m-7^ Arianna Novati 3’19”81 (Cantù Atletica), 12^ Chiara Arrigoni 3’26”34 (Cs Cortenova).

1000m-11° Diego Stradiotto 3’00”08 (Lieto Colle), 15° Filippo Gardiman 3’03”04 (Atletica Alto Lario).

Marcia 2000m-3^ Giorgia Villa 11’17”77 (Atletica Triangolo Lariano), 10^ Emma Frigerio 12’26”16 (Us Albatese).

Marcia 2000m-4° 4° Edoardo Comini Rovinolo 11’31”23 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 8° Leonardo Bonfanti 12’16”68 (Merate Atletica Promoline).

Staffetta 4 x 100m-4^ Emma Guerra, Rebecca Bonfanti, Aurora Benedetta D’Alessio, Adrienne Bellù 54”48.

Staffetta 4 x 100m- 2° Andrea Orlando, Elisa Fischietti, Federico Leone Galmuzzi, Pietro Lupoli 48”94.

Salto in lungo-3^ Lavina Origo 4,63m (Gs Virtus Calco), 11^ Maria Aurora Curir 4,20m (Up Missaglia).

Salto in lungo-12° Pietro Raul Piuri 4,60m (Atletica Rovellasca), 19° Pietro Borroni 4,01m (Atletica Rovellasca).

Lancio del Vortex-3^ Agata Minunno 45,90m (Merate Atletica Promoline), 12^ Greta Lucia Castelnovo 34,99m (Us Albatese).

Lancio del Vortex-6° Andrea Orlando 50,41m (Us Oltronese), 9° Cesare Tarchetti 47,46m (Merate Atletica Promoline).

Tra i Cadetti, nel Campionato Regionale dei Campionati di società di prove multiple, due podi per i lecchesi: al maschile vince il titolo il Merate Atletica Promoline con 10.061 punti con i tre migliori atleti, al secondo posto i varesini dell’Atletica Malnate con 9.798 punti, chiude il podio la Ag Comense con 8.797 punti. Presenti i lecchesi della Gs Virtus Calco 5° posto con 8.361 punti, al 9° posto con un solo atleta della Asd Atletica 87 Oggiono con 2.082 punti.

Al femminile bronzo per le Cadette della Asd Atletica 87 Oggiono con 5.260 punti, a vincere sono state le varesine dell’Atletica Gavirate con 8.035 punti, al secondo posto l’Atletica Malnate con 7.593 punti. Presente anche Merate Atletica Promoline 8^ con un solo atleta con 2.968 punti.

Riccardo Galbusera vince nell’Esathlon

Nella gara delle Prove multiple, 6 specialità (100hs, salto in lungo, lancio del giavellotto, lancio del disco e i 1000m), enorme miglioramento del suo primato personale per Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) che nel 2024 l’aveva fatto con 3.006 punti, a Meda l’atleta lecchese ha aumentato il suo primato con 3.980 punti, quasi 1.000 punti in più. Bene anche Davide Bassi (Merate Atletica Promoline) 4° classificato con 3.635 punti nuovo primato personale e Filippo Panzeri (Merate Atletica Promoline) 5° con 3.504 punti.

Nelle prove multiple al femminile, 5 specialità (80hs, salto in alto, lancio del giavellotto, salto in lungo, 600m), 5° posto per Anna Villa (Merate Atletica Promoline) con 2.969 punti, per lei la prima volta delle prove multiple.

Tutti i risultati dei lecchesi nei Cds Cadette/i