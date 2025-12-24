Mezza maratona di Pisa: Stefano Longoni 2° tra le Promesse, Marta Crippa 3^ tra le Promesse

Corsa su strada, quasi 3500 atleti tra tesserati, stranieri e non tesserati. Una festa per tutti
PISA – Domenica scorsa, una gran bella giornata organizzata dalla società 1063AD, quasi 3.500 atleti hanno corso la Maratona di Pisa (42,195 m), la Pisanina (21,098m) e la gara Christian Run (10km).
Nella maratona vince il russo Dmitrii Nedelin con 2h12’28”, argento per il marocchino Mohamed Chaaboud con 2h19’23”, a chiudere il podio il polacco Adam Glogowski con 2h21’18”. Al femminile vince la Polacca Dominika Stelmach con 2h38’25”, argento per l’inglese Karima Harris con 2h48’30”, chiude il podio la polacca Kararzyna Poblocka Glogowska con 2h49’30”.
Nella Pisanina, mezza maratona, a vincere è il francese Matthieu Gaulandeau con 1h06’46”, argento per l’italiano Marco Zanni (ASD Team Misano) con 1h08’19”, terzo posto per il burundese Leonce Bukuru (Atletica Castello) con 1h08’34”; al femminile vince l’azzurra Giovanna Epis (Cs Carabinieri) con 1h13’29”, argento per Lucia Mitidieri (Piano ma Arriviamo) con 1h17’55”, bonzo per Margherita Voliani (Atletica Libertas Unicusano Livorno) con 1h19’06”.
Gran bella gara della lecchese Marta Crippa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 9^ Assoluta (551 atlete) 3^ della categoria Promessa con 1h23’45”, prima volta nella mezza maratona e minimo Assoluto per il Campionato Italiano di corsa campestre. Bene anche Stefano Longoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 36° assoluto e 2° della categoria Promesse.
Tutti i lecchesi in gara
- La Pisanina
28° Matteo Scaccabarozzi 1h15’30” (Polisportiva Libertas Cernuschese), 36° Stefano Colombo 1h16’30” (2° Promessa) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 91° Marta Crippa (3^ Promessa) 1h23’45” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 238° Matteo Cogliani 1h33’53” (Avis Oggiono), 334° Virna Ghezzi 1h38’28” (Atletica 42195 Blu Frida).
- Marathon
20° Francesco Negri 2h37’00” (Osa Org Sportiva Alpinisti Valmadrera), 168° Giacomo Mainetti 3f04’21 (Falchi Lecco), 173° Mauro Panzeri 3h05’21” (Gr Escursionisti Falchi), 868° Eugenio Tracolli 4h48’11” (Gr Escursionisti Falchi).