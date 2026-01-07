Mezza Maratona e Diecimila sul Brembo, Irene Bonanomi vince la 10 km

Quasi 800 atleti nelle gare competitive, quasi 200 atleti nella gara non competitiva la Corsa della Befana

Nel top ten Luca Lafranconi e Andrea Riva al maschile, Irene Bonanomi, Laura Nardo, Anna Tentori e Camilla Valsecchi al femminile.

DALMINE (BG) – Nella mattinata dell’Epifania, organizzate dalla società Runners Bergamo, si sono corse la XVI edizione della Mezza Maratona sul Brembo e la V edizione del Diecimila sul Brembo. Entrambe le gare erano competitive: 377 atleti nella mezza, 318 atleti nella 10km. Nella gara non competitiva, sullo stesso percorso della 10km, hanno gareggiato nella Corsa della Befana con 168 atleti.

Soddisfazioni per i lecchesi presenti: Irene Bonanomi (Polisportiva Libertas Cernuschese) vince la gara femminile dei 10km con 36’16”, al 6° posto Laura Nardo (Atletica 85 Faenza) con 36’57”, 8^ Anna Tentori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 39’00”, 9^ Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 39’14”. Al maschile al 4° posto di Luca Lanfranconi (Falchi Lecco) con 33’19”, al 6° posto di Andrea Riva (Osa Org Sportiva Alpinisti) con 33’33”.

I podi delle due gare

Nella 10km a vincere è stato Abdellatif Batel (Atletica Rodengo Saiano) con 32’09”, argento per Marco Broggi (Asd Daunia Running) con 32’20”, bronzo per Umberto Mastrogiacomo (Gsd Mombocar) con 32’45”, al femminile gran bella gara per Irene Bonanomi (Polisportiva Libertas Cernuschese) con 36’16”, argento per Benedetta Broggi (Asd La Recastello) con 36’27”, bronzo per Anna Merelli (G Alpinistico Vertovese) con 36’41”.

La mezza maratona è stata vinta da Patrick Francia (Atletica Reggio Asd) con 1h08’09”, argento a Nicola Bonzi (Atletica Valle Brembana) con 1h08’13”, bronzo a Mohamed Zouioula (Atletica Rodengo Saiano Mico) con 1h18’38”, al femminile vince Laura Brenna (Dk Runners Milano) con 1h22’01”, argento a Marta Piterà (Asd Amici dello Sport Podistico) con 1h22’06”, chiude il podio Claudia Andrighettoni (Us Quercia Dao Conad) con 1h22’27”.

Tutti gli altri lecchesi in gara

10km-femminile

11^ Francesca Crippa 40’01” (Falchi Lecco), 25^ Fabiola Ribeiro De Oliveira 44’11” (Team Pasturo), 27^ Claudia Redaelli 44’52” (Atletica 42195 Blu Frida), 28^ Barbara Invernizzi 45’01” (2^ SF55) (Atletica 42195 Blu Frida), 33^ Sabina Fazzini 45’55” (Premana), 46^ Ancilla Manzini (1^ SF60) 21’10” (Polisportiva Rovinata), 68^ Cinzia Negri (1^ SF65) 57’45” (Atletica 42195 Blu Frida), 75^ Sivia Gerosa 1h06’20” (Avis Oggiono).

10km-maschile

15° Alex Scalzi (2° SM35) 34’44” (Falchi Lecco), 42° Costantino Simonetta (2° SM55) 38’55” (Falchi Lecco), 43° Giorgio Castelnovo 39’01” (Avis Oggiono), 47° Matteo Cogliati (3° SM50) 39’21” (Avis Oggiono), 91° Tomaso Gianola 43’33” (Premana), 101° Paolo Merzario 44’10” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 112° Alessandro Rizzi 44’59” (Atletica 42195 Blu Frida), 115° Giuseppe Canali 45’13” (Team Pasturo), 124° Taddeo Bertoldini 46’19” (Falchi Lecco), 166° Vincenzo Fuoco 49’18” (Team Pasturo), 185° Giuseppe Meregalli 50’57” (Avis Oggiono), 222° Ruben Gattinoni 56’33” (Team Pasturo), 229° Angelo Ferrario 58’38” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Mezza maratona-femminile

17^ Elisa Santangelo 1h39’11” (Polisportiva Mandello).

Mezza maratona-maschile

11° Giovanni Malugani 1h15’14” (Ca Lizzoli), 36° Filippo Ugolini 1h24’32” (Falchi Lecco), 168° Francesco Valsecchi 1h43’39” (Asd Go-Market Molteno), 209° Francesco Secreti 1h48’33” (Avis Oggiono), 290° Francesco Lanfranchi 2h05’12” (Osa Org Sportiva).