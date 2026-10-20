Mi-Teen a Concorezzo: la rappresentativa Como/Lecco chiude al 3° posto

Nove rappresentative, due atleti per ogni gara, tutti della categoria Ragazze/i

La classifica, con 16 punteggi, vede il successo di Milano con 270 punti

CONCOREZZO (MB) – Domenica pomeriggio, organizzata dall’Atletica Concorezzo e dal comitato di Milano, si è svolto il Mi-Teen, trofeo delle province categoria Ragazze/i per rappresentative provinciali. Al via 9 rappresentative, 32 atleti hanno gareggiato nella nostra rappresentativa Como/Lecco, 7 i lecchesi che hanno vestito la canotta bianca.

La classifica femminile vede la rappresentativa Milano vincere con 135 punti, molto bene la rappresentativa Como/Lecco al 2° posto con 125 punti, 3^ la rappresentativa Brescia con 124 punti. Al maschile vince ancora Milano con 135 punti, Brescia 2^ con 123 punti, 3^ Bergamo 119,5 punti, 4^ Como/Lecco con i 111 punti.

Il Trofeo Mi-Teen 2026 va a Milano con 270 punti, secondo posto Brescia con 247 punti, la rappresentativa Como/Lecco chiude sul gradino più basso del podio con 236 punti, Bergamo 4^ con 228,5 punti, Varese 5^ con 201,5 punti, Sondrio 6^ con 163 punti, Cremona 7^ con 158 punti, Novara 8^ con 157 punti, Pavia 9^ con 154,5 punti.

Quattro podi per i nostri: Giorgia Villa (Atletica Triangolo Lariano) vince la marcia 2000m con 10’45”61 nuovo primato personale ben 24” in meno; due piazzamenti al 2° posto con Cesare Tarchetti (Merate Atletica Promoline) 9”31 sui 60hs nuovo primato personale abbassato di 4 centesimi e con la staffetta 4x100m femminile Lavinia Origo (Virtus Calco), Gaia D’Alberto (Lieto Colle), Martina Magni (Atletica Cassago), Giorgia Cosenza (Us Albatese) con 54”57. Le ultime due medaglie sono di bronzo con Lavinia Origo (Virtus Calco) nel salto in lungo con 4,41m e Aurora Teresa Forte (Atletica Triangolo Lariano) con 1,52m nel salto in alto nuovo primato personale migliorato di ben 4 centimetri.

Tutti i vincitori e i risultati degli atleti della nostra rappresentativa