Due giorni di gare a Sestri Levante

La sorella Carlotta Bonacina seconda nel campionato italiano Acquathlon

SESTRI LEVANTE – Due giorni di gare con i titoli italiani in palio, nella prima giornata quelli di Triathlon cross e nella seconda quelli di Acquathlon. Michele Bonacina, nella prima giornata fa suo il titolo italiano Assoluto di triathlon cross, 1km a nuoto, 20km in mountain bike e 5km di corsa. Partenza in cinque concorrenti ogni 10” nella prima frazione, 13’53” il tempo ottenuto e prima posizione parziale, subito in sella per la frazione più lunga, quella di 21km in mountain bike 59’25” il tempo ottenuto e quarto tempo parziale, ultima fatica 5,5km a piedi e con 30’40” ottiene il 5° tempo parziale ma quel che più conta che alla fine col tempo totale di 1h43’57” si prende il 2° posto Assoluto (1° il francese Maxim Chane fuori classifica) e il titolo italiano della categoria S2.

“Sono molto contento di questo risultato, la gara è andata bene – ha commentato l’atleta – sono uscito dalla frazione a nuoto con circa 1’ di vantaggio, la frazione in bici era un percorso molto duro con tanta salita e la discesa molto dura e tecnica, molto impegnativa con sassi grossi e bisognava prestare molta attenzione, la corsa sembrava un trail con tanta salita, sassi e gradoni, con solo l’ultimo km e mezzo in piano, ho gestito il vantaggio iniziale dopo la prima frazione e le altre due frazioni le ho corse abbastanza tranquillo”.

Seconda giornata, di nuovo in gara i fratelli Bonacina

Questa volta tocca a Carlotta Bonacina gustare la soddisfazione del podio e lo fa nel campionato italiano di Acquathlon, seconda Assoluta e seconda di categoria S1, 16’04” a nuotare il km della prima frazione e 4° tempo parziale, nella successiva frazione quella podistica su 5km ferma il cronometro su 34’32” totali con un parziale di 18’28”, tempo che vale la medaglia d’argento.

“Sono arrivata seconda al campionato italiano di acquathlon! Sono molto soddisfatta anche perché ho preso questa gara come un test dato che mi sto riprendendo da un infortunio alle ginocchia. La gara consisteva in 1000m a nuoto e 5km di corsa, partenza 5 atleti ogni 10 secondi. La giornata non era delle migliori, ha piovuto tutto il giorno e il mare era abbastanza mosso. Nonostante tutto sono riuscita a uscire dall’acqua nelle prime posizioni. Per quanto riguarda la corsa sono molto contenta! Le sensazioni erano buone. Ho preso questa gara un po’ come un test dato che mi sto riprendendo da un infortunio” il commento di Carlotta.

Seconda giornata di gare per Michele, 9° posto Assoluto e 2° di categoria S2, questa volta esce dall’acqua solamente in 11^ posizione nuotando in 14’53”, la successiva frazione podistica vede il tempo totale dell’atleta lecchese che come la sorella, da quest’anno difendono i colori del Valdigne Triathlon, essere fissato sui 31’08”5 con un secondo parziale di 16’25”.