Milano Cortina 2026, Gatti, Sala e Zenere portano Lecco alle Olimpiadi

La spedizione azzurra sarà composta da 196 atleti, superato il record di Torino 2006

Alessia Gatti, Tommaso Sala e Asja Zenere fanno parte dei 109 atleti FISI selezionati per Milano Cortina 2026, al via il 6 febbraio

LECCO – Tre atleti lecchesi vestiranno l’azzurro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Alessia Gatti, Tommaso Sala e Asja Zenere rientrano nell’ampia lista dei convocati ufficializzati dal Comitato olimpico per la rassegna a cinque cerchi che prenderà il via con la Cerimonia d’Apertura in programma venerdì 6 febbraio, in serata. Una presenza che porta anche il territorio lecchese dentro una spedizione record per numeri e distribuzione geografica.

Gatti, classe 1998, farà parte del gruppo femminile del bob. Le prove si svolgeranno al Cortina Sliding Centre, sulla pista intitolata a Eugenio Monti, dove l’Italia schiererà complessivamente dieci atleti nella disciplina, cinque uomini e cinque donne. Accanto a lei, che gareggerà nel bob a 2, ci saranno Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Anna Costella e Noemi Cavalleri, in un settore che torna protagonista in casa a distanza di decenni dall’ultima Olimpiade italiana.

Sulle nevi dello Stelvio Ski Centre di Bormio, invece, toccherà a Tommaso Sala a difendere i colori azzurri nello sci alpino maschile. Il lecchese rientra nel gruppo dei dieci convocati per le gare maschili, insieme a nomi di primo piano come Dominik Paris, Christof Innerhofer e Alex Vinatzer. Per Sala, che sarà impegnato nello Slalom Speciale, si tratta di un appuntamento che assume un valore particolare, considerando che Bormio ospiterà anche le gare olimpiche di sci alpinismo, disciplina al debutto ai Giochi a livello senior.

La terza presenza lecchese è quella di Asja Zenere (valsassinese d’adozione), inserita nel contingente femminile dello sci alpino. Le gare delle donne si disputeranno al Tofane Alpine Skiing Centre di Cortina d’Ampezzo, dove l’Italia schiererà undici atlete. Zenere sarà al via insieme nello Slalom Gigante, tra le altre, a Sofia Goggia, Federica Brignone ed Elena Curtoni, in una squadra che unisce esperienza e nuove leve.

Nel complesso saranno 196 gli atleti dell’Italia Team impegnati a Milano Cortina 2026, 103 uomini e 93 donne. Un numero che consente al Paese di superare il precedente primato stabilito nell’ultima edizione casalinga di Torino 2006, quando furono 184 i convocati. Agli 87 azzurri degli sport sul ghiaccio già selezionati nei giorni scorsi si sono aggiunti i 109 delle discipline invernali, distribuite tra Anterselva, Cortina, Val di Fiemme, Livigno e Bormio.

La spedizione azzurra vede come atleta più giovane in assoluto la sedicenne Giada D’Antonio, che compirà 17 anni il 28 maggio, mentre il più longevo è Roland Fischnaller, 45 anni, alla settima Olimpiade consecutiva nello snowboard alpino. Un primato che lo colloca alle spalle soltanto di un ristretto gruppo di grandi veterani dello sport italiano.

Dal biathlon allo sci di fondo, dal salto con gli sci al freestyle, passando per snowboard, slittino, skeleton e combinata nordica, l’Italia sarà rappresentata in tutte le discipline in programma. Una presenza capillare che riflette l’ampiezza del movimento invernale nazionale e che, per il Lecchese, trova nei nomi di Gatti, Sala e Zenere un motivo di attenzione e orgoglio, in attesa del verdetto delle piste e delle pedane olimpiche.

Di seguito l’elenco completo dei convocati italiani ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026,

Biathlon

Uomini: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Nicola Romanin

Donne: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Michela Carrara, Hannah Auchentaller

Bob

Uomini: Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer

Donne: Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Anna Costella, Alessia Gatti, Noemi Cavalleri

Skeleton

Uomini: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

Donne: Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli

Slittino

Uomini: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner

Donne: Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Sandra Robatscher

Combinata nordica

Uomini: Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner

Sci di fondo

Uomini: Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Simone Daprà

Donne: Federica Cassol, Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Nicole Monsorno, Anna Comarella

Salto con gli sci

Uomini: Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon

Donne: Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner

Freestyle

Uomini: Simone Deromedis, Dominik Zuech, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni (ski cross), Miro Tabanelli (big air e slopestyle)

Donne: Andrea Chesi, Jole Galli (ski cross), Flora Tabanelli, Maria Gasslitter (big air e slopestyle), Manuela Passaretta (moguls e dual moguls)

Snowboard

Uomini: Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti (PGS), Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari (cross), Ian Matteoli (big air e slopestyle), Louis Philip Vito III (halfpipe)

Donne: Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sofia Valle (PGS), Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner (cross), Marilù Poluzzi (big air e slopestyle)

Sci alpino

Uomini: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

Donne: Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano, Lara Della Mea, Elena Curtoni, Nadia Delago, Martina Peterlini, Asja Zenere, Anna Trocker, Giada D’Antonio

Sci alpinismo

Uomini: Michele Boscacci

Donne: Alba De Silvestro, Giulia Murada