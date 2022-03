Mini Olimpiadi. Nel Parallelo Individuale Bertoldini c’è! Sua la medaglia di Bronzo

), kermesse sportiva che si sta svolgendo in

VUOKATTI (Finlandia) – E’ ancora festa grande ed è ancora podio per il premanese

Il terzo posto arriva nel Parallelo Individuale e segue l’argento a squadre conquistato ieri (vedi articolo). Bertoldini anche oggi ha sfoderato una grande prestazione che lo ha portato sul terzo gradino del podio dopo una semifinale “fratricida” con il compagno di squadra Edoardo Saracco, che ha avuto la meglio in finale contro il finlandese Erik Saravuo, mentre Bertoldini ha battuto l’altro padrone di casa Eduard Hallberg.

Due risultati di altissimo livello che consacrano il forte atleta premanese, ora chiamato ad alzare l’asticella per ambire a risultati ancor più prestigiosi. Grande soddisfazione anche per l’allenatore Pietro Migliazza che lo ha seguito in questa avventura scandinava.