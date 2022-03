Mini Olimpiadi. Parallelo a squadre: Andrea Bertoldini è Argento con il team Azzurro

Grande exploit del forte atleta dello Sci Club Lecco

VUOKATTI (Finlandia) – Andrea Bertoildini mette al collo la medaglia d’argento nel Parallelo a Squadre che si è disputato oggi, giovedì, alle Mini Olimpiadi Giovanili Invernali, l’European Youth Olympic Festival (EYOF), kermesse sportiva che si sta svolgendo in Finlandia.

Con lui sul podio i compagni di squadra del team Azzurro: Maria Sole Antonini (S.C. Varallo), Beatrice Sola (Fiamme Oro) ed Edoardo Saracco (Carabinieri).

Dopo aver ottenuto ieri la qualificazione alle finali, è arrivato un argento che vale oro, già, perché gli Azzurri hanno ottenuto lo stesso risultato dell’Austria (primi a parimerito) con quest’ultima che ha conquistato il primo posto solo grazie ad una miglior somma dei singoli tempi. Sul terzo gradino del podio è finita la Finlandia.

L’Italia, nella fase eliminatoria, ha avuto la meglio prima sulla Bulgaria, poi sulla Repubblica Ceca quindi sulla Germania.

Per Bertoldini un altro grande risultato di stagione e un’importante medaglia da mettere in bacheca. Domani, venerdì, il forte atleta premanese, classe 2003 sarà di nuovo in pista per affrontare la gara di Parallelo individuale.

Precedentemente, nello Slalom Speciale che si è disputato martedì, Bertoldini aveva ottenuto un buon 12° posto.