Mini Sgambeda a Livigno: Aurora Ruzza terza negli Under 18

22 gli atleti lecchesi in gara, comprese tutte le categorie

Tra le prestazioni migliori anche il 5° posto di Elena Bortot e il 6° posto di Matteo Combi

LIVIGNO – Sabato 22 atleti lecchesi hanno partecipato alla gara di sci nordico della Mini Sgambeda in tecnica libera, svolta a Livigno. Alle 13.30, sullo stadio del fondo, sono partite le gare: a scendere per primi in pista gli Under 10 con 1km, a seguire le altre categorie Under 12 per 3km, 4km per i Ragazzi (Under 14), fino ad arrivare alle gare più lunghe come 5 km per gli Allievi (Under 16) e Aspiranti (Under 18); per un totale di quasi 160 presenze tra ragazzi e ragazze.

A rappresentare il territorio lecchese 22 atleti in tutto, 10 per lo Sc Primaluna e Nordik Ski Valsassina, 2 per l’SC Comunità Valsassina. Ottima prestazione da parte di Aurora Ruzza, che ha chiuso al 3° posto tra gli Under 18, a seguire come migliori atleti si piazzano Elena Bortot al 5° posto negli Under 16 e Matteo Combi al 6° posto tra gli Under 10.

I primi classificati di ogni categoria e il piazzamento dei lecchesi:

UNDER 10

Maschile: 1° Cristiano Panizza 2’49” (Sporting Club Livigno), 6° Mattia Combi 3’10” (Sc Primaluna), 7° Matteo Ticozzelli 3’15” (Nordik Ski Valsassina), 21° Lorenzo Bonacina 3’42” (Sc Primaluna), 28° Daniel Orlandi 6’36” (Nordik Ski Valsassina), 29° Leonardo Busin 7’02” (Nordik Ski Valsassina)

Femminile: 1^ Elisa Picceni 3’03” (Pol Valmalenco), 10^ Sara Gianola 4’34” (Sc Primaluna), 13^ Elisa Rusconi 5’41” (Nordik Ski Valsassina)

UNDER 12

Maschile:1° Zaccaria Bracchi 4’32” (Sporting Club Livigno), 16° Marco Combi 5’20” (Sc Primaluna), 30° Francesco Bellati 6’58” ( Nordik Ski Valsassina), 33° Michele Gianola (Nordik Ski Valsassina)C

Femminile: 1^ Camilla Cirolo 5’09” (Pol Valmalenco), 13^ Nina Pomoni 5’58” (Sc Primaluna)

UNDER 14

Maschile:1° Giorgio Silvestri 7’56” (Sporting Club Livigno), 9° Davide Grigi 8’30” (Sc Primaluna), 12° Riccardo Bergamini 8’59” (Sc Primaluna), 13° Luca De Gregorio 9’03” (Sc Comunità Montana Valsassina), 17° Mattia Di Gregori 10’05” (Sc Comunità Montana Valsassina), 20° Matteo Rusconi 10’24” (Nordik Ski Valsassina), 21° Luca Bergamini 10’28” (Sc Primaluna), 22° Tommaso Ticozzelli 10’30” (Nordik Ski Valsassina).

Femminile: 1^ Anna Rohila 8’31” (Rasti Lukko-Finlandia).

UNDER 16

Maschile: 1° Daniel Pedranzini 11’53” (Sc Alta Valtellina), 9° Marco Colombo 14’38” (Sc Primaluna)

Femminile: 1^ Stella Giacomelli 14’17” (Sc Alta Valtellina), 5^ Elena Bortot 17’21” (Sc Primaluna), 8^ Alessia Ruzza 19’27” (Nordik Ski Valsassina)

UNDER 18

Maschile: 1° Peio Amarbe 11’53” (Sc Montana Gazteiz-Spagna)

Femminile: 1^ Chiara Bonetti 15’49” (Sc Alta Valtellina), 3^ Aurora Ruzza 19’12” (Nordik Ski Valsassina)