Mini Vanoni: a segno Matteo Tenderini, Oscar Pomoni e Giulio Mascheri

Bene i lecchesi nella gara riservata alle categorie giovanili

Miglior società lecchese il Cs Cortenova al quinto posto

MORBEGNO – Il Trofeo Vanoni è un appuntamento sportivo che guarda anche agli atleti del settore giovanile con il Mini Vanoni. Si inizia presto domenica mattina, la fila si allunga in attesa di poter ritirare i pettorali delle gare che precederanno la rassegna tricolore di staffetta, un dirigente o responsabile per società con le autocertificazioni per tutti gli atleti a ritirare pettorali e pacco gara, tutti in fila distanziati e con la mascherina. I protocolli sanitari sono chiari e non si può sgarrare e finalmente alle 8.30 ecco che il primo sparo dà il via alla categoria Esordienti femminile, partenza distanziati e mascherina per i primi metri.

Sofia Piazza, è suo il primo podio lecchese

845 sono i metri da percorrere per questa prima gara, 25 le atlete classificate con la nostra Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni) ad essere premiata subito dopo la sua fatica conclusa al 3° posto, al 25° posto Michela Gianola del Premana.

Matteo Tenderini su tutti tra gli Esordienti maschi

Subito dopo la pari età femminile, ecco alla partenza i maschietti. Stessa distanza e Matteo Tenderini del Premana a concludere davanti a tutti, 10° posto per Andrea Colombo (Team Pasturo), 13° Federico Forni (Team Pasturo), 15° Michele Brumana (Pol Pagnona), 18° Matteo Orlandi (Team Pasturo), 32 sono stati i classificati in questa seconda gara di giornata.

Tocca alle Ragazze e i nostri guardano solamente il podio

Si allunga la distanza che diventa 1280m e la migliore delle nostre è Denise Mascheri col 6° posto per il Cs Cortenova seguita da Teresa Buzzella 7^ per l’Us Derviese, da Ilaria Artusi 8^ per il Cs Cortenova, da Denise Mascheri 23^ e dalla 25^ posizione di Arianna Buzzoni sempre del Cortenova, al via in questa categoria 44 partecipanti.

Oscar Luigi Pomoni primo tra i Ragazzi

38 arrivati, 1480 i metri percorsi e sul traguardo, Oscar Luigi Pomoni si impone controllando il più immediato inseguitore, al 13° posto Nicolò Tagliaferri della Pol Pagnona, 23° Filippo Tenderini del Premana, 26° Marco Mascheri del Cortenova.

Sfiora il podio tar le Cadette Camilla Crippa

Sono 30 le partenti tra le Cadette, 1940m da percorrere con le nostre a lottare per le 567 punti vincono nettissimo, dietro è lotta a quattro per i restanti posti sul podio e Camilla Crippa del Team Pasturo chiude al 4° posto seguita al 9° da Aurora Combi del Cortenova, al 13° da Alessia Acquistapace e al 23° da Giada Bartesaghi sempre del Cortenova.

Giulio Mascheri sua la vittoria tra i Cadetti, Marta Crippa 2^ tra le Allieve

Sono 36 i Cadetti che si sono sfidati sui 2465m della loro gara, alla fine Giulio Mascheri del Cortenova vince in solitudine con ampio margine, ma al 12° posto il compagno di squadra Michele Ambrogio Combi, seguito al 14° da Nicolò Motta sempre per il Cortenova, Mauro Brumana al 20° posto per Pagnona, 25° posto per Lorenzo Forni del Team Pasturo.

Assieme ai Cadetti hanno gareggiato le Allieve con Marta Crippa dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni al 2° posto seguita dalla compagna di club Francesca Gnecchi in 5^ posizione, tra le due in 4^ posizione per l’Us Derviese si piazza Benedetta Buzzella.

Jonut Puiu a sfiorare il podio tra gli Allievi

Ultima gara del Mini Vanoni è quella riservata agli Allievi che devono percorrere un giro da 2465m con ascesa sino al tempietto e ritorno al punto di partenza, Jonut Puiu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni conclude ai piedi del podio col 4° posto sui 20 classificati.

Ai padroni di casa la classifica di società

Non si lasciano sfuggire l’opportunità di iscrivere nell’albo d’oro tra le società i padroni di casa che con 567 punti vincono davanti a Pol Albosaggia che chiude con 409 e Gp Talamona terza con 333. Al 5° posto il Cs Cortenova con 260, al 14° il Team Pasturo con 96, al 15° Premana con 87, al 17° l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 71, al 20° la Pol Pagnona con 61.