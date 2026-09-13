Minibasket. Basket Lecco, che successo il City Camp e gli Open Days

Quasi 50 mini-giocatori in campo al Collegio Volta
Tanti nuovi bambini al Bione per i due Open Days
LECCO– La stagione del Minibasket Lecco è iniziata col turbo. La società del presidente Antonio Tallarita ha organizzato, per la prima volta, un camp cittadino, da 31 agosto al 4 settembre. La struttura scelta è stata il Collegio Volta di Lecco, grazie alla preziosa collaborazione di Don Valerio, grande appassionato di pallacanestro.
Quasi cinquanta mini-giocatori hanno risposto “presente”, divertendosi con gli istruttori della società bluceleste, tra lezioni di minibasket, giochi in aula e tante altre attività.
I dirigenti lecchesi hanno organizzato anche le solite giornate di “Open days” al centro sportivo “Al Bione”, sabato 5 e sabato 12 settembre. Anche in questo caso la risposta è stata più che positiva, con diversi bambini che hanno provato per la prima volta questo divertente sport.
“Sono molto soddisfatto per la prima edizione del nostro Basket Lecco City camp – dichiara il dirigente Luca Spreafico – ringrazio il Collegio Volta per la disponibilità e anche tutte le famiglie che ci hanno affidato i loro bambini. Come società crediamo sia importante far crescere il settore minibasket, facendo appassionare i bambini al nostro meraviglioso sport”.
La stagione sportiva del Minibasket Lecco inizierà martedì 15 settembre all’Istituto Parini di Lecco. Per chi volesse mandare i suoi figli o le sue figlie a provare, è possibile farlo gratuitamente per le prime lezioni della stagione.
Ulteriori informazioni si possono chiedere chiamando il 339.850.66.65 (Matteo)
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