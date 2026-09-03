Minibasket. Due sabati di “Open days” per il Basket Lecco

Le prove gratuite saranno il 5 e il 12 settembre

Appuntamento aperto a bambini e bambine nati tra il 2015 e il 2020

LECCO – A settembre torna l’ormai tradizionale appuntamento degli “Open days” del settore minibasket del Basket Lecco. Sabato 5 e sabato 12 settembre bambini e bambine nati tra il 2015 e il 2020 potranno provare a giocare insieme agli istruttori della società bluceleste.

I due appuntamenti saranno organizzati nella palestra del centro sportivo “Al Bione” di Lecco.

Gli “Open days” saranno divisi a seconda delle età dei partecipanti. Dalle 9.30 alle 10.30 potranno provare bambini e bambine nati tra il 2018 e il 2020, dalle 11 alle 12 quelli nati tra il 2015 e il 2017.

La partecipazione è gratuita, senza impegno. Per avere ulteriori informazioni e prenotare il proprio posto si può chiamare il numero 339.850.66.65 (Matteo), oppure contattare il Basket Lecco tramite i canali sociali ufficiali.