Minibasket. Grande successo per l’Open Day del Basket Lecco

Oltre venti nuovi bambini in campo

“Una bella sorpresa, vogliamo farli appassionare a questo sport”

LECCO –La prima giornata di “Open Days” organizzata dal Basket Lecco al Centro Sportivo al Bione è stata un grande successo: oltre una ventina di bambini sono venuti a provare per la prima volta questo divertente minisport, guidati dagli istruttori della società bluceleste.

“Per noi è stata una bella sorpresa avere così tanti bambini entusiasti in palestra – dichiara il dirigente Luca Spreafico – siamo molto contenti e speriamo che sabato prossimo ne arrivino altrettanti a divertirsi coi nostri istruttori. L’obiettivo è quello di far crescere il nostro settore minibasket, coinvolgendo più bambini possibili, facendoli appassionare a questo meraviglioso sport”.

La società bluceleste organizzerà un’altra giornata di “Open day” sabato 13 settembre, per bambini e bambine nati tra il 2019 e il 2014. Dalle 9.30 alle 10.30 scenderanno in campo i nati tra il 2019 e il 2017, dalle 11 alle 12 quelli nati tra il 2016 e il 2014.

Chi volesse ulteriori informazioni a riguardo può chiamare il numero 339.850.66.65 (Matteo).