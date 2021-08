Minibasket. Iniziano domani gli Open Days per la Gimar Lecco

Tre sabati consecutivi al centro sportivo “Al Bione” per i piccoli del minibasket

“É tempo di tornare a divertirsi tutti insieme in palestra”

LECCO – La Gimar Lecco organizzerà tre giornate di “open day” presso il centro sportivo “Al Bione” per far provare il minibasket ai bambini del territorio. La società del presidente Antonio Tallarita metterà a disposizione i suoi istruttori, offrendo la possibilità di sperimentare uno sport divertente e coinvolgente.

Gli “Open days” avverranno per tre sabati consecutivi, il 28 agosto, il 4 e l’11 settembre 2021, col seguente orario: dalle 9.30 alle 10.30 potranno partecipare bambini nati tra il 2013 e il 2015, dalle 11.00 alle 12.00 quelli nati tra il 2010 e il 1012.

“Con questa iniziativa vogliamo dare la possibilità a molti bambini lecchesi di venire a giocare coi nostri istruttori, entrando a far parte della grande famiglia del Basket Lecco. Dopo tanti mesi di difficoltà per i nostri ragazzi, è tempo di tornare a divertirsi tutti insieme in palestra nel rispetto delle norme e dei protocolli Covid” dichiara il vice presidente Florinda Rotta.

Per avere informazioni aggiuntive e prenotare il proprio posto è possibile chiamare il 339.850.66.65 (Matteo).