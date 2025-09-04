Minibasket. Tornano gli “Open Days” al Basket Lecco

Sabato 6 e 13 settembre al centro sportivo “Al Bione”

Prove gratuite per bambini e bambine nate tra il 2014 e il 2019

LECCO –Per due sabati consecutivi sarà possibile provare il minibasket con gli istruttori del Basket Lecco, al centro sportivo “Al Bione”.

Sabato 6 e sabato 13 settembre dirigenti e istruttori della società bluceleste organizzeranno gli ormai consueti “Open Days” per far provare questo divertente sport a più bambini possibili.

I gruppi di prova saranno due: dalle 9.30 alle 10.30 potranno giocare i bambini nati tra il 2019 e il 2017, dalle 11 alle 12 quelli nati tra il 2016 e il 2014.

“Il nostro settore minibasket inizia la stagione aprendo le porte a tutti, sperando di poter far giocare più bambini possibili – dichiara la dirigente Anna Disetti – i nostri obiettivi sono sempre i soliti: far divertire i bambini e farli crescere in un ambiente sano, cercando di sviluppare la passione nel nostro meraviglioso sport”.

Le prove di inizio settembre sono gratuite e aperte sia a bambini che a bambine. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 339.850.66.65 (Matteo).