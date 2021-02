La squadra moltenese pensa già al 20 febbraio quando sfiderà l’Alperia Merano

MOLTENO – Vittoria fondamentale della squadra di Salvatore Onelli a spese dello Sparer Eppan lo scorso 6 febbraio al PalaSangiorgio. La partita conclusa con il punteggio di 23-20, consegna così due punti di vitale importanza, muovendo la classifica e cercando di avvicinarsi alle squadre che si contendono la salvezza.

Intanto il campionato della Serie A Beretta ritornerà il 20 febbraio in quanto il prossimo week-end sarà dedicato alle finali della Coppa Italia a Salsomaggiore Terme, con le prime otto squadre maschili e le prime sei femminili. Questi giorni serviranno alla squadra moltenese per prepararsi al meglio alla sfida di sabato prossimo contro l’Alperia Merano.

“Il morale è alto. I ragazzi stanno bene e stiamo recuperando alcuni giocatori che hanno alcuni acciacchi – ha detto il tecnico Salvatore Onelli -. Sono molto contento e orgoglioso di questo gruppo che sta lavorando con grande serietà e professionalità. Questo turno di ‘riposo’ (si gioca la Coppa Italia, ndr), ci permetterà di lavorare molto anche sul piano fisico”.

Abbiamo chiesto al presidente Livio Redaelli un suo commento dopo l’importante vittoria di sabato sera: “Sono molto contento della seconda vittoria conquistata dai ragazzi. Se la meritano. Un successo che darà ulteriore morale a questo gruppo che sta lavorando con grande impegno. Adesso dobbiamo dare continuità al nostro cammino continuando con questa convinzione e determinazione. Sono certo che questa squadra e questo gruppo sicuramente si potrà togliere altre soddisfazioni. Lo vedo anche negli allenamenti quanto sacrificio e impegno ci mettono, e posso azzardare nel dire che il Salumificio Riva Molteno non merita di occupare questa posizione in classifica. Purtroppo alcune situazioni non sono andate per il verso giusto, ma non dobbiamo più pensare a questo”.

“Mi permetto – conclude il presidente dell’Hc S. Giorgio Salumificio F.lli Riva di Molteno – di spendere una nota in particolare sul nostro portiere Gabriele Randes che pur rientrato in condizioni non ottimali, nell’ultima sfida ha dimostrato tutto il suo valore. Abbiamo nella rosa numerosi giocatori di grande valore e di grande talento che costituiscono un ottimo gruppo. Contro l’Eppan il Molteno ha creduto, ed ottenuto, la vittoria. Quella convinzione che sicuramente i ragazzi sapranno mettere in campo anche nelle prossime sfide”.