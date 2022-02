Mondiali di Skysnow: super Luca Del Pero, bene le ragazze del K-Team Gefo

Il forte atleta dei Falchi Lecco domina sia la prova vertical che la classic

Martina Cumerlato sfiora il podio nella gara classic. Gli azzurri trionfano nella classifica a squadre

LECCO – La nazionale italiana ha fatto il pieno di medaglie ai mondiali di Skysnow che si sono svolti il 4 e 5 febbraio in Andalusia al Sierra Nevada Ski&Mountain Resort. Una nuova disciplina della International Skyrunning Federation che ha schierato al via 15 nazioni a questo primo appuntamento che vedeva gli atleti infilare i ramponcini e correre sulla neve.

Venerdì il programma è iniziato con la prova vertical di 4,3 km e 950 metri di dislivello mentre sabato è stata la volta della SkySnow Running Sierra Nevada, gara classic di 12,5 km e 925 metri di dislivello positivo. Nel team azzurro hanno trovato posto anche Luca Del Pero, fortissimo atleta dei Falchi di Lecco, assieme a Martina Bilora e Martina Cumerlato del Gefo K-Team di Olginate. A completare la spedizione Fabiola Conti, Daniele Cappelletti, Lorenzo Rota Martir e Chiara Giovando.

La squadra azzurra è tornata a casa dalla trasferta spagnola con un bottino ricchissimo: 4 medaglie d’oro; 1 medaglia d’argento e 2 medaglie bronzo, aggiudicandosi il titolo di Campioni del Mondo di corsa sulla neve Skysnow.

Mattatore della competizione iridata è stato il lecchese Luca Del Pero che ha trionfato sia nella vertical del venerdì che nella classic del sabato. Successo nella vertical con il tempo di 39’37” davanti al russo Vitalij Chernov in 39’41” e al compagno di squadra Lorenzo Rota Martir 39’42”. A un passo dal podio Daniele Cappelletti, 4° in 40’10”. Al femminile successo della svedese Lina El Kott Helander in 46’31”. All’8°, 9° e 10° posto rispettivamente Fabiola Conti (49’24”), l’atleta del K-Team Gefo di Olginate Martina Cumerlato (49’33”) e Chiara Giovando (49’59”).

Nella classic del sabato è ancora Luca Del Pero a tagliare il traguardo a braccia alzate davanti a tutti col tempo di 1h06’47”. Ai piedi del podio Lorenzo Rota Martir che ha chiuso 4° in 1h07’24”, seguito da Daniele Cappelletti 5° in 1h07’42”. Al femminile l’atleta del K-Team Gefo Martina Cumerlato sfiora il podio chiudendo 4^ in 1h21’12” nella gara vinta dalla spagnola Virginia Perez Mesonero in 1h18’39”. Le altre azzurre al traguardo sono Fabiola Conti 6^ in 1h25’04” e Martina Bilora (Gefo K-Team) 10^ 1h30’11”. A questi risultati si aggiunge il podio completamente azzurro nella combinata (somma delle due gare) con, nell’ordine, Luca Del Pero, Lorenzo Rota Martir e Daniele Cappelletti.

Alla gioia in casa Falchi Lecco per i risultati di Luca Del Pero si aggiunge quella del K-Team Gefo di Olginate per le prestazioni di Martina Cumerlato e Martina Bilora entrambe allenate dal coach Matteo Fumagalli. Il team è ormai un punto di riferimento nel panorama sportivo locale e non solo. Risultati di tutto rispetto per le due ragazze, che ancora una volta si sono confrontate con atlete di caratura internazionale confermandosi ai vertici mondiali della disciplina.