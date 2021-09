Mondiali di Swimrun. L’Armata Swimruncheers ritocca il record italiano

I lecchesi Dell’Oro e Carminati terminano al 63° posto

Abbassato di sei minuti il precedente primato fatto registrare nel 2019

LECCO – L’ Armata Swimruncheers – composta dai lecchesi Renato Dell’Oro e Paolo Carminati – ha gareggiato lunedì 6 settembre 2021 ai campionati mondiali di Swimrun, sport che alterna frazioni di corsa a quelle di nuoto. La gara si è disputata a Stoccolma su un percorso di circa 10 km in acqua e 65 km di corsa, con quarantotto cambi tra acqua e terra.

Il duo lecchese – campione italiano in carica – ha chiuso la gara al 63° posto complessivo, con un tempo di 10:17:47, migliorando di circa sei minuti il tempo fatto segnare nel 2019 e aggiornando anche il record italiano della manifestazione.

La vittoria è andata al Team Simcoacchen, formato dallo svedese Oscar Olsson e dall’australiano Adriel Young, col tempo di 7:38:43, nuovo record assoluto della manifestazione.

«Abbiamo attaccato dall’inizio per stare sotto le dieci ore, ma poi io ho avuto problemi di stomaco e abbiamo dovuto fermarci un paio di volte perdendo parecchi minuti – dichiara Dell’Oro – Nel prosieguo non stavo benissimo ed eravamo a metà gara. Ho stretto i denti e Paolo mi ha aiutato nei momenti di crisi più nera. Poi mi sono ripreso e abbiamo recuperato le posizioni perse, non riuscendo però a centrare il nostro obiettivo, comunque alla nostra portata»