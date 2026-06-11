Monza Resegone 2026, sabato 20 giugno torna la notte della grande sfida tra Brianza e Resegone

Oltre 160 squadre e più di 500 atleti al via della 64ª edizione della storica corsa in notturna

Da Monza alla Capanna Monza, 42 chilometri di sport, tradizione e spirito di squadra

LECCO – La Monza Resegone è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia. Sabato 20 giugno prenderà infatti il via la 64ª edizione della celebre corsa in notturna che unisce Monza al Resegone, appuntamento simbolo dell’inizio dell’estate sportiva lombarda e manifestazione che dal 1924 continua a coinvolgere generazioni di atleti e appassionati.

Saranno oltre 160 le squadre al via per un totale di più di 500 partecipanti. Di queste, 135 gareggeranno nella tradizionale formula Classic, che rappresenta l’anima storica della competizione, mentre 33 prenderanno parte alla Relay, la versione a staffetta introdotta negli ultimi anni per ampliare la partecipazione alla manifestazione.

Organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi insieme a Forti e Liberi Monza 1878 ASD e alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, con la collaborazione di GS Avis Seregno, Gruppo Podistico Villasantese e Runners Desio, la Monza Resegone mantiene una formula unica nel panorama podistico italiano: una maratona di montagna lunga 42 chilometri con oltre 1.100 metri di dislivello, da affrontare in squadre di tre atleti con partenza dall’Arengario di Monza e arrivo alla Capanna Monza sul Resegone.

“La Monza Resegone è una gara che da oltre cent’anni attraversa generazioni restando sempre fedele alla propria identità – sottolinea il presidente della Società Alpinisti Monzesi, Enrico Dell’Orto –. Non è soltanto una corsa, ma un rito collettivo fatto di amicizia, fatica, spirito di squadra e voglia di mettersi alla prova. Ogni anno qualcuno torna, qualcuno debutta, ma tutti condividono la stessa esperienza: trasformare la fatica in emozione e la salita in un ricordo da portare con sé”.

Il programma

La macchina organizzativa entrerà nel vivo già venerdì 12 giugno con la raccolta degli zaini degli atleti iscritti alla Classic e dei terzi frazionisti della Relay, che saranno trasportati in elicottero alla Capanna Monza dove verrà predisposta l’accoglienza per gli arrivi notturni.

Sabato 20 giugno il programma prevede:

ore 18.00 ritrovo atleti Relay all’Arengario di Monza;

ore 19.00 ritrovo dei secondi frazionisti a Osnago;

ore 20.00 ritrovo dei terzi frazionisti a Olginate;

ore 20.30 partenza della Monza Resegone Classic;

ore 21.00 partenza della Monza Resegone Relay.

Le classifiche ufficiali Fidal saranno pubblicate il 23 giugno, mentre le premiazioni si svolgeranno il 25 giugno alle 21 al Polo Sportivo Rosmini di Monza.

Il sostegno delle istituzioni

L’edizione 2026 ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza, della Provincia di Lecco, dei Comuni di Monza, Erve, Osnago e Olginate e della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

Il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio ha evidenziato come la Monza Resegone rappresenti molto più di una competizione sportiva, capace di coniugare “fatica e festa, competizione e solidarietà, città e montagna”, sottolineando inoltre il valore della formula Relay come esempio di collaborazione e gioco di squadra.

Anche la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha confermato il sostegno dell’ente alla manifestazione, definendola “un racconto vivo di passione, fatica, appartenenza e territorio”.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal sindaco di Monza Paolo Pilotto e dall’assessore allo Sport Viviana Guidetti, che hanno evidenziato il carattere epico della gara e la capacità di mettere alla prova preparazione, carattere e tenacia degli atleti.

Hanno espresso sostegno alla manifestazione anche i sindaci di Erve, Gian Carlo Valsecchi, Osnago, Felice Rocca, e Olginate, Marco Passoni, che hanno sottolineato il forte legame tra la corsa e i territori attraversati dal percorso e Giuseppe Fontana, presidente della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

Sponsor e partner

A sostenere la manifestazione saranno anche numerosi sponsor e partner. Main sponsor dell’edizione 2026 sono BrianzAcque Spa, Acinque e G. Villa Monza by Intergea.

Tra gli sponsor tecnici figurano invece Affari & Sport, ASICS e Massigen.

Accanto a loro confermano il proprio supporto diverse realtà del territorio, tra cui Acqua Chiarella, Anna Sirtori Assicurazioni, Birrificio Carrobiolo, Fumagalli Guarnizioni, Incartare, Malegori Servizi, ME.PA Assicurazioni, NobilFoto Ottica, Officine Locati, Ravasi e Ristorante Pizzeria del Centro.

Una tazza celebrativa per tutti i partecipanti

Per l’edizione 2026 la manifestazione sarà accompagnata dal claim “Ogni traguardo lascia qualcosa”. Tutti gli atleti riceveranno una tazza celebrativa dedicata alla corsa, realizzata grazie al contributo degli sponsor tecnici ASICS e Affari & Sport.

Confermato anche il servizio fotografico ufficiale affidato a Racephoto.it, con immagini disponibili attraverso la piattaforma Endupix.

Torna inoltre il contest social “Racconta la tua Monza Resegone”: partecipanti e pubblico potranno condividere i propri scatti su Instagram e Facebook utilizzando l’hashtag #MonzaResegone2026 e taggando i canali ufficiali della manifestazione. Le immagini più significative entreranno nella gallery ufficiale e saranno premiate durante la cerimonia conclusiva.

Con oltre un secolo di storia alle spalle e numeri in costante crescita, la Monza Resegone si conferma così una delle manifestazioni sportive più rappresentative della Lombardia, capace di unire sport, territorio e passione in una notte che continua a emozionare atleti e appassionati.