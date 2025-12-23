Monza Resegone 2026: torna la storica maratona di montagna con la terza Relay

Appuntamento a sabato 20 giugno con la 64esima edizione

Iscrizioni aperte dal 7 gennaio

LECCO – Torna nel 2026 uno degli eventi sportivi più attesi del territorio: la Monza Resegone, giunta alla sua 64esima edizione, affiancata quest’anno dalla Terza Monza Resegone Relay. La manifestazione si terrà sabato 20 giugno, con partenza dall’Arengario di Monza e arrivo alla Capanna Alpinisti Monzesi sul Resegone.

La gara è organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi, con il supporto del Comune di Monza e della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), in collaborazione con Affari & Sport, Gruppo Podistico Villasantese, G.S. AVIS Seregno e Runners Desio.

Sono confermate entrambe le modalità di partecipazione: la formula tradizionale, con squadre di tre atleti, che mantiene vivo lo spirito originario della competizione, e la Relay, la staffetta che nelle ultime edizioni ha riscosso grande successo, aumentando la partecipazione e rendendo l’evento ancora più inclusivo. La Monza Resegone si conferma una maratona di montagna unica, capace di coniugare resistenza, strategia e spirito di squadra.

Nella versione Classic, le squadre affrontano insieme 42 km con 1.000 metri di dislivello positivo, percorrendo l’intero tracciato fianco a fianco. La modalità Relay, invece, propone una staffetta in tre frazioni, che permette a più runner di vivere e condividere l’esperienza della gara: 15,3 km da Monza a Osnago, 15,7 km da Osnago a Olginate e 12,2 km da Olginate al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi, sul Monte Resegone.

Due formule, un’unica sfida: affrontare la Monza Resegone lungo lo stesso percorso e verso lo stesso traguardo, in una manifestazione che da oltre cento anni è punto di riferimento del panorama podistico lombardo. Le iscrizioni apriranno mercoledì 7 gennaio a questo link.

A sottolineare il valore sportivo e umano della gara è Enrico Dell’Orto, Presidente della Società Alpinisti Monzesi: “La Monza Resegone è una sfida con se stessi, una notte che resta nel cuore di chi la vive. È fatica, ma anche passione, spirito di squadra ed energia condivisa. Correre di notte, attraversare il territorio e salire verso la montagna accompagnati dal pubblico e dai compagni di squadra rende questa gara davvero unica. Ogni anno, negli occhi dei runner, rivediamo lo stesso entusiasmo: è questo che dà senso al nostro impegno e che continua a far crescere la Monza Resegone”.

Un’esperienza che si rinnova ogni anno, mantenendo intatta la propria identità e capace di unire sport, territorio e comunità. Un appuntamento che inaugura l’estate all’insegna della tradizione e della sfida.

Tutte le informazioni aggiornate su regolamenti, percorso e novità dell’edizione 2026 sono disponibili sul sito della Società Alpinisti Monzesi (www.alpinistimonzesi.it) e sulle pagine social dedicate alla Monza Resegone.