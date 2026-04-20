Monza Resegone, 300 atleti già iscritti: conto alla rovescia per l’edizione 2026

La 64ª edizione si correrà sabato 20 giugno con partenza da Monza; le iscrizioni restano aperte fino al 30 maggio

Confermate le due modalità: Classic con squadre da tre atleti sull’intero percorso e Relay a staffetta in tre frazioni

LECCO – Il conto alla rovescia è iniziato e la risposta degli atleti conferma il richiamo di una delle gare più iconiche del territorio. Sono già 100 le squadre iscritte, per un totale di 300 partecipanti, alla 64ª edizione della Monza Resegone, in programma sabato 20 giugno, con partenza dall’Arengario di Monza e arrivo alla Capanna Alpinisti Monzesi sul Resegone.

Le iscrizioni restano aperte fino al 30 maggio per una competizione che continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama podistico lombardo, capace di unire la dimensione della maratona di montagna al valore dello spirito di squadra. La formula, infatti, prevede la partecipazione in team composti da tre atleti chiamati ad affrontare un percorso di 42 chilometri con 1.000 metri di dislivello positivo.

Confermate anche per il 2026 le due modalità di gara. La formula Classic mantiene l’impostazione tradizionale, con i tre componenti della squadra impegnati insieme lungo l’intero tracciato, condividendo ritmo e strategia fino al traguardo. Accanto a questa, torna la Relay, la versione a staffetta articolata in tre frazioni, pensata per rendere la gara accessibile a un numero più ampio di runner. Il percorso è suddiviso tra Monza-Osnago, Osnago-Olginate e Olginate-Resegone.

“Stiamo lavorando con grande attenzione su tutta la macchina organizzativa per garantire agli atleti le migliori condizioni di gara possibili, dal presidio del percorso ai ristori, fino all’assistenza lungo tutta la manifestazione – ha dichiarato Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi –. La Monza Resegone è una sfida sportiva importante, ma è anche un evento che coinvolge un pubblico molto partecipe. Per questo il nostro impegno riguarda anche l’esperienza di chi sarà sul percorso ad aspettare e sostenere i runner: vorremmo far vivere a tutti una serata intensa ed emozionante, capace di far vivere fino in fondo il valore di questa gara”.

Due modalità diverse ma una stessa identità per una manifestazione che continua a distinguersi per il forte legame con il territorio e per la capacità di coinvolgere atleti di generazioni e livelli diversi. Con l’avvicinarsi della data, la Monza Resegone si prepara così a un’altra edizione partecipata, confermandosi appuntamento simbolico dell’inizio dell’estate sportiva.