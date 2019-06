Monza-Resegone, è partito il conto alla rovescia

MONZA – E’ giunta alla 59^ edizione la storica manifestazione che ogni anno raduna un numero sempre crescente di sportivi, appassionati e curiosi.

Il senso di responsabilità nei confronti della squadra, lo spirito di sacrificio e il senso di libertà: ecco i sentimenti che spingono gli atleti per 42 km dal centro della città di Monza fino alla Capanna Monza, sopra Erve, ai piedi del Resegone.

Ecco qualche numero dell’edizione 2019: 262 squadre di partecipanti, 14 squadre tutte al femminile, 22 terne con due donne e un uomo, 79 terne con due uomini e una donna e 147 squadre maschili.

“In questi anni la manifestazione è cresciuta incontrando il supporto e sostegno organizzativo di enti locali e sport che insieme a noi hanno da subito condiviso la passione per lo sport e il territorio, riconoscendo l’importanza che questo evento ricopre per la Brianza e non solo – ha continuato Enrico Villa, responsabile comunicazione della Società Alpinisti Monzesi — Si va in montagna per lo stesso piacere, per godere della sua natura meravigliosa e per il bello della compagnia. Quando le due cose si completano siamo all’apoteosi della felicità”.

I prossimi appuntamenti

Sabato 22 giugno, a partire dalle ore 19 ritrovo degli atleti in piazza Roma/Arengario, per le operazioni di punzonatura e firma del registro di partenza. Alle 21 prenderà il via la 59^ Monza–Resegone, con 260 squadre e 780 atleti a sfidarsi lungo il percorso di 42 chilometri.

Domenica 23 giugno, dopo le ore 18 presso la sede sarà reso noto l’ordine di arrivo della gara.

Martedì 25 giugno, rilascio e pubblicazione della Classifica Ufficiale

Venerdì 28 giugno, ore 21 presso la Candy Arena (palazzetto dello sport) di Monza – viale G.B. Stucchi, onorati ospiti del Consorzio Vero Volley, avrà luogo la grande festa delle premiazioni con riconoscimenti destinati a tutte le squadre ufficialmente classificate ed ai rispettivi atleti.