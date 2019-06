Monza-Resegone: vincono Atletica Desio, Me.Pa. Assicurazioni e Fò di Pe

Strepitoso terzo posto per il Team Falchi Kapriol

Martedì le classifiche ufficiali con tutti i tempi

MONZA – “Quando corro tutti i pensieri volano via. Superare gli altri è avere la forza, superare se stessi è essere forti”.

Con questa frase si può riassumente il senso profondo della Monza-Resegone che che si è tenuta sabato 22 giugno.

Straordinario successo per la 59^ edizione della maratona notturna che ha visto la partecipazione di 786 atleti suddivisi in 262 squadre. Consolidato il ruolo nella manifestazione come punto di riferimento per tutti coloro che amano questo sport all’interno del territorio della Brianza.

La squadra più veloce dell’edizione 2019 della Monza – Resegone è stata l’Atletica Desio che ha raggiunto la Capanna Monza con un tempo 3:08:54. La prima squadra tutta al femminile, invece, è stata la Me.Pa. Assicurazioni Ladies di Monza al traguardo in 3:57:56 e si è classificata al 14° posto assoluto. Per quanto riguarda invece la prima terna mista si tratta Fò Di Pe di Valbrembo che ha percorso i 42 km in un tempo di 3:45:06.

In attesa della conferma dei risultati ufficiali che saranno resi noti martedì sul sito www.alpinistimonzesi.it, sul fronte lecchese segnaliamo lo strepitoso risultato del Team Falchi Kapriol composto da Beltrami, Bonanomi e Perego che dovrebbero aver chiuso al terzo posto.