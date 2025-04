Mountain bike, a Lecco la prima prova del Trofeo Lombardia di enduro

Domenica la prima tappa del circuito regionale che inaugura la stagione agonistica

LECCO – Riparte da Lecco, dopo la pausa invernale, la stagione agonistica regionale di Mtb enduro. Questa domenica 27 aprile, inizia infatti a Lecco il Trofeo regionale Lombardia, con la prima prova federale del circuito, organizzata dalla Asd Sport Inside, una realtà con una consolidata esperienza nel mondo fuoristrada, in collaborazione con la locale Asd North N Line, il Comitato regionale della Federazione ciclistica italiana – Fci e il patrocinio del Comune di Lecco.

Il Trofeo Lombardia farà poi tappa a Oga (Valdisotto) il 27 aprile, Aprica il 6 settembre e Borno, in Valcamonica, il 12 ottobre.

Il paddock sarà allestito presso il piazzale della funivia per i Piani d’Erna, mentre saranno diversi i sentieri interessati dalle prove di gara, da Campo de’ Boi a Deviscio, fino a valle della stazione, da Malnago a Falghera, fino ad attraversare la parte alta dei rioni di Germanedo e Acquate, seguendo percorsi differenti in base alle categorie e dimostrando ancora una volta la versatilità del contesto naturale che caratterizza Lecco e le sue montagne.

Così gli assessori del Comune di Lecco all’Attrattività territoriale, con delega alla Montagna, Giovanni Cattaneo e allo Sport Emanuele Torri: “È importante per la nostra città ospitare la prima tappa di questo trofeo regionale di mountain bike: è un’ottima occasione per riscoprire il tratto montano di Lecco, uno spazio prezioso in cui possiamo ospitare eventi sportivi di grande richiamo e allo stesso tempo sperimentare forme intelligenti di condivisione dei sentieri tra ciclisti e escursionisti.

Comprendiamo le possibili preoccupazioni dei cittadini per il passaggio delle biciclette e di questo abbiamo parlato con gli organizzatori, che hanno messo grande cura nella segnaletica e nella manutenzione dei sentieri, che rimarranno anche dopo la gara un patrimonio per tutti, a beneficio della comunità. Ringraziamo North N Line e tutti i volontari che hanno fortemente voluto questa prima gara a Lecco: insieme possiamo costruire un percorso virtuoso in vista del Master Games 2027”.

“Siamo orgogliosi di aver portato a Lecco per la prima volta una tappa così importante di enduro mountain bike – sottolinea il vice presidente della North N Line Lorenzo Valsecchi -. Da anni la nostra associazione si occupa, in collaborazione con altre realtà locali, di pulizia e valorizzazione della rete escursionistica, anche a beneficio del mondo del cicloturismo (alcuni dei nostri soci fanno anche parte dalla commissione sentieri del Cai Lecco). Il nostro obiettivo è quello di far crescere Lecco come meta turistica per gli amanti della mountain bike e, nel lungo termine, di creare una rete di sentieri dedicati alle biciclette, come già avviene in altre parti del mondo. Due anni fa grazie a Specialized e a una trasferta in Canada, abbiamo scoperto come un territorio simile al nostro abbia sviluppato una rete dedicata agli amanti di questo sport. Questo evento è un primo esperimento in questo senso, organizzato in tempi strettissimi. Il prossimo anno proveremo ad alzare l’asticella, proponendoci per ospitare un evento ancora più prestigioso e coinvolgendo anche altri territori limitrofi alla città di Lecco”.