Mountain bike, Alba Orobia Biassono in gara nel Cross Country Olympic di Albenga

Sesto posto per Claudio Pizzato tra gli Allievi del primo anno

Buone prestazioni anche per Davide Grigi, quarto tra gli Allievi del secondo anno

LECCO – Buoni riscontri per il team Alba Orobia Biassono nell’ultimo fine settimana di gare di mountain bike a Campochiesa di Albenga, in Liguria, dove si è svolta una due giorni dedicata al cross country con la partecipazione di numerosi giovani atleti.

Sabato si è disputata l’unica tappa del circuito di Coppa del Mondo UCI Junior Series, occasione di confronto internazionale anche per Alma Castellucci, che ha chiuso la sua prova al 48° posto.

La giornata di domenica 8 marzo ha invece visto i bikers della società lecchese impegnati nella gara di cross country nazionale inserita nel circuito Italia Bike Cup Youth e valida come secondo atto del Campionato Italiano di Società. Il tracciato di gara, tecnico e impegnativo, ha visto al via oltre 700 giovani atleti tra i 13 e i 16 anni.

Tra gli Esordienti del primo anno (13 anni), Gabriele Poletto ha migliorato sensibilmente il risultato ottenuto nella precedente prova di Torre Canavese, chiudendo la gara al 23° posto.

Negli Esordienti del secondo anno (14 anni), Simone Luciano Scaccabarozzi è stato costretto al ritiro, mentre Alexandru Tatomir Barbu ha concluso la gara al 94° posto.

Negli Allievi del primo anno (15 anni), prova di carattere per Claudio Pizzato, autore di una partenza veloce che lo ha portato a inserirsi nel gruppetto di testa. Dopo aver perso terreno nel penultimo giro, ha comunque chiuso con tenacia al 6° posto, ottenendo un risultato di rilievo. Nella stessa categoria buona prova anche di Andrea Benatti, 49° al traguardo su 108 partenti, mentre Tommaso Boccolini ha concluso all’81° posto.

Negli Allievi del secondo anno (16 anni), Davide Grigi è partito bene mantenendosi nelle posizioni di vertice. Dopo essere transitato settimo al primo giro e quinto nelle tornate successive, ha recuperato fino al 4° posto nell’ultima parte di gara. Gabriele Bonfanti ha invece chiuso al 50° posto.

In campo femminile, infine, Chiara Villa e Agnese Villa hanno concluso la loro prima esperienza a Campochiesa di Albenga tra le Esordienti del primo anno (13 anni), classificandosi rispettivamente al 14° e 16° posto. Da segnalare che Chiara Villa ha dovuto affrontare anche un problema meccanico durante la gara, riuscendo comunque a portare a termine la prova.