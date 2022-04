Mountain bike. Matteo Valsecchi vince la Gf Xtech Città di Brescia

Il lecchese si scrolla di dosso gli avversari nel finale e chiude davanti a tutti

Valsecchi scrive per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della Gf bresciana

LECCO – Quasi 600 i bikers all’arrivo ieri, domenica 10 aprile, della sesta edizione della Granfondo X Tech Città di Brescia valida anche per l’assegnazione delle maglie di campione italiano Acsi. La gara, organizzata dal Mbo bike club di patron Cesare Maffoni, era anche valida come prova del circuito Brixia e del circuito interregionale Easy Cup Mtb.

Una gara di alto livello che ha visto tagliare il traguardo a braccia alzate nel centro di Brescia il lecchese Matteo Valsecchi (Space bikes) dopo 55 chilometri con circa 1700 metri di dislivello positivo. Fuga a quattro con Matteo Valsecchi (Space bikes), Mattia Finazzi (Lissone), Mattia Cigolini (Sprint bike Lumezzane) e Daniele Ratto (2r Bike Store). Il lecchese lancia l’attacco sugli ultimi strappi riuscendo a prendere qualche secondo di distacco sui compagni di fuga.

Vantaggio che Matteo Valsecchi riesce a mantenere fino alla fine, tagliando il traguardo con il tempo di 2h29’13” e scrivendo per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della Gf bresciana. Una bella soddisfazione per il biker lecchese con Finazzi e Cigolini che non riescono a ricucire lo strappo e arrivano staccati rispettivamente di 19 e 20 secondi.