Mtb. Braida, Siffredi e Fabbro guidano la classifica Italia Bike Cup

“Un’altra domenica ricca di soddisfazioni”

Bene il Ktm Protek Elettrosystem

MONTICELLO BRIANZA – Maser, terra di storia e di emozioni forti per il circuito Italia Bike Cup, ha accolto un’altra giornata di grande mountain bike, riaccendendo ricordi indimenticabili come la conquista della maglia tricolore di Elisa Lanfranchi tra le Junior. E anche quest’anno il palcoscenico non ha deluso per gli atleti del Ktm Protek Elettrosystem.

Si parte con gli Junior, e subito è spettacolo. Ettore Fabbro indossa la maglia di leader e, insieme a Federico Brafa, non perde tempo: entrambi prendono in mano le redini della corsa, battagliando con determinazione nel gruppo di testa. La gara si anima giro dopo giro, con sorpassi, tattiche e colpi di scena, fino a quando, a metà del penultimo giro, Ettore rompe gli indugi: un attacco secco in salita gli regala metri preziosi. Da lì in poi, è una cavalcata solitaria e trionfale. Taglia il traguardo a braccia alzate, in sella alla sua KTM Scarp, ancora una volta primo, ancora una volta leader. Federico, dopo una settimana intensa di preparazione, accusa un calo e chiude in nona posizione.

Tra le donne, grande prova di forza e intelligenza tattica per Lucrezia Braida. Sempre nel gruppo di testa, gestisce la gara con maturità, centrando un magnifico secondo posto assoluto e il primo tra le Under 23. Il risultato la proietta al comando della classifica generale del circuito. Al suo fianco, una combattiva Elisa Giangrasso non si risparmia: vede il podio, ci crede, prova l’allungo, ma una caduta le fa perdere secondi preziosi. Chiude quarta, ma con onore e determinazione.

La gara degli Open Men è una battaglia intensa. Il valtellinese Gioele Bertolini è il “capitano” della squadra arancionera, supportato da Matteo Siffredi, Emanuele Bocchio Vega e Fabio Bassignana. I nostri si mantengono nel gruppo di testa per diversi giri, giocandosi le posizioni con coraggio. Alla fine è Gioele a salire sul podio con un solido terzo posto, seguito da Fabio, quarto, Matteo, sesto, e Emanuele, nono. Con questo piazzamento, Matteo si conferma leader tra gli Under 23.

Soddisfazione e orgoglio nelle parole della Team Manager Valentina Milesi: “Un’altra domenica ricca di soddisfazioni. Ettore ha corso con grande intelligenza, meritando pienamente la vittoria. Ottima prova di tutto il team, siamo stati protagonisti in ogni categoria. C’è grande affiatamento nel gruppo, anche se sentiamo la mancanza di Giorgia e Giulio, fermi per infortunio: li aspettiamo a braccia aperte. Dopo due mesi intensi possiamo dirci più che soddisfatti: al di là dei risultati, che contano sempre, abbiamo dato prova di solidità, talento e passione. Abbiamo onorato al meglio la nostra maglia e la storia del Team”