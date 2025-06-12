Mtb. Il lecchese Matteo Valsecchi conquista il bronzo alla 100 km dei Forti

Una stagione in crescendo per l’atleta del Lissone Mtb

“Conoscevo il percorso e sapevo che si poteva fare la differenza nella seconda parte di gara”

LAVARONE (TN) – Domenica scorsa si è corso a Lavarone (TN) la 100 km dei Forti, storica gara di Mtb. Da segnalare l’ottimo risultato del lecchese Matteo Valsecchi, 33 anni, che grazie a una grande rimonta è riuscito a strappare il 3° posto assoluto e 2° posto della categoria Master 1. Un risultato importante che lo pone, ancora una volta, tra i migliori atleti della disciplina.

“Era la mia prima gara marathon della stagione e conoscevo bene il percorso perché avevo già gareggiato in passato – ha raccontato Matteo Valsecchi -. Sapevo che si poteva fare la differenza nella seconda parte di gara perciò ho aspettato. Ho staccato il mio gruppetto e, negli ultimi 10 chilometri, sono riuscito a riprendere il 3° posto assoluto”.

Una stagione in crescendo per l’atleta del Lissone Mtb: “Purtroppo ho cominciato un po’ in ritardo a causa di una polmonite – ha detto -. Però domenica scorsa sono riuscito a vincere la classifica assoluta della Granfondo in Valle d’Intelvi, valida come ultima prova di Coppa Lombardia”.

Matteo Valsecchi, adesso, punta dritto ai Campionati Italiani in programma a Borno (BS) a inizio luglio, sicuramente ha tutte le carte in regola per fare bene!

QUI LA CLASSIFICA FINALE